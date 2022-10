Tv_ cambiala con questi bonus non spenderai niente!

Sicuramente la TV è uno degli elettrodomestici molto utilizzati nelle case. Un qualcosa che adesso non può assolutamente mancare. Non tutti sanno che vi è una distinzione elettrodomestici bianchi e neri.

Quelli bianchi sono gli elettrodomestici di grandi dimensioni come frigo, la lavastoviglie, il condizionatore, etc. Quelli nei invece sono utilizzati per la riproduzione di suoni, immagini come TV, stereo, computer e altri simili.

Vi spieghiamo come è possibile comprare una nuova TV grazie ai vari Bonus dell’ anno 2022 che hanno sicuramente agevolato molte famiglie nell’acquisto del televisore. Ma cerchiamo soprattutto di capire quali sono questi bonus.

I vari Bonus

Il Bonus TV-decoder è utile per chi compra un nuovo apparecchio compatibile con lo standard di trasmissione DVB-T2. Il suo importo è pari a 30 euro e spetta una sola volta e per un solo apparecchio al nucleo familiare che hanno un ISEE fino a 20mila euro. Ma nella categoria rientrano anche quei cittadini di almeno 75 anni che sono esentati dal canone TV.

Il Bonus rottamazione TV serve a chi rottama un modello comperato prima del 22 dicembre 2018. Il suo importo arriva fino a 100 euro. Viene concesso ai cittadini che pagano il canone TV. A questa categoria si aggiunge anche coloro che hanno età pari almeno a 75 anni esentati dal canone. Vi è anche consegna gratuita e a domicilio del decoder di ultima generazione a chi ha età di 70 anni, ma con un reddito pensione di non oltre 20mila euro.

Bonus tv, è ancora attivo il contributo per cambiare televisore https://t.co/87MZB2UNup pic.twitter.com/7z0gZSoCsR — il Salvagente (@ilSalvagenteit) October 12, 2022

Attenzione al caso del negozio che svende tutto per liquidazione oppure perché sta rinnovando. Ma Anche il Black Friday, il Red Friday MediaWorld, l’Amazon Prime Day, i giorni senza IVA, che sono tutte occasioni per fare davvero degli affari. Prestare attenzione anche a dei mesi dell’anno come il primo autunno in preparazione della fine dell’anno. Altro periodo è gennaio-febbraio, prima del lancio dei modelli che arriveranno all’inizio del nuovo anno. Sono tutte occasioni molto convenienti dato che i punti vendita hanno necessità di creare spazio nei loro locali e accogliere la nuova merce. Questo stimola i negozianti ad applicare degli sconti molto convenienti. Quindi occhi ben aperti nelle prossime settimane dell’anno.