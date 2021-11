Valeria Marini rischia di perdere la vista da un occhio? Ecco la verità

Valeria Marini e il problema di salute, rischia davvero di perdere la vista da un occhio? Ecco la verità sulle sue condizioni fisiche.

Nata a Roma nel ’67 sotto il segno del Toro, Valeria Marini è stata una delle showgirl e delle attrice più amate degli anni Novanta e dei primissimi anni Duemila, considerata da tutti come un’icona di bellezza e sensualità per i suoi lineamenti e il suo corpo giunonico.

Giunta al successo come primadonna di diversi varietà, tra cui anche il Bagaglino, la Marini è riuscita ad affermarsi anche come attrice recitando in diverse pellicole di commedia all’italiana e anche d’autore.

Negli ultimi anni è rimasta in linea di massima distante dai riflettori, collaborando in diverse situazioni con Uomini e Donne; recentemente ha preso parte al reality spagnolo Supervivientes, ma questa scelta potrebbe averle portato dei problemi di salute.

Valeria Marini sta perdendo la vista da un occhio? La verità

In onda su Telecinco (gestito dalla divisione Mediaset in Spagna), Supervivientes è la versione spagnola de L’Isola dei Famosi, reality al quale tra l’altro la Marini ha partecipato anche nel nostro paese.

A quanto pare però, questa partecipazione le ha causato dei problemi ad un occhio; la stessa Marini si è mostrata su Instagram con una benda all’occhio. Ma cosa è successo nello specifico?

Parlando al settimanale Chi, la showgirl ha ripercorso nell’intervista la sua situazione di salute, che l’ha costretta ad operarsi d’urgenza alla retina. Già prima della sua partecipazione al reality la Marini aveva dei problemi all’occhio, ma la situazione si è ovviamente aggravata partendo.

“Il medico aveva riscontrato un problema all’occhio, ma non me lo ha detto perché secondo lui non mi avrebbe impedito di partecipare al reality“ spiega la Marini, che poi invece ha capito che si doveva intervenire subito consultando successivamente un altro oculista in Spagna.

“Avrei dovuto evitare “Supervivientes”, ma ormai è andata così” dichiara con filosofia la Marini, che ha atteso diverso tempo prima di farsi operare (nonostante i consigli del suo oculista) forse sottovalutando la situazione o per paura dell’operazione.

Alla fine, però, si è dovuta operare d’urgenza: “Prima era estate, faceva caldo, avevo mille cose da fare…mi sono ritrovata a dover fare adesso l’intervento d’urgenza perchè rischiavo di perdere la vista da un occhio” rivela.

Leggi anche –> Anna tatangelo: la gonna è corta ed il tacco a spillo incanta!

La showgirl si è operata a causa di una lesione di una parte della retina; la diagnosi ha scatenato tantissima paura nella Marini, che ha cercato in tutti i modi, anche inconsciamente, di rimandare l’intervento. “Una paura folle. Infatti ho anche cercato la scusa per non farlo” confessa la showgirl, che poi si dice contenta di essere riuscita ad affrontare la sua paura.

Leggi anche –> Ballando con le stelle: Arisa è nuovamente innamorata? Ecco la verità

Ora l’attrice sta decisamente meglio e, dopo il consueto periodo con la benda, potrà piano piano ritornare alla normalità. “Piano piano mi sto riprendendo, ma con la massima gradualità. Mi sento un po’ tigre in gabbia, devo dire la verità!” conclude la Marini.