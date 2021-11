Ballando con le stelle: Arisa è nuovamente innamorata? Ecco la verità

Nuovo flirt a Ballndo con le stelle per Arisa: la cantate è veramente innamorata di Vito Coppola? Ecco cosa sta succedendo

Ballando con le stelle potrebbe essere nuovamente al centro di un presunto flirt. Dopo il gran vociare su quella che potrebbe essere una storia d’amore tra il pilota di Motogp Andrea Iannone e la sua insegnante, Lucrezia Lando, anche Arisa potrebbe essere protagonista.

Da alcuni giorni, infatti, la concorrente di Ballando con le stelle sembra essere nuovamente innamorata. Le voci parlano infatti di un presunto flirt tra la bravissima cantante genovese e Vito Coppola, ballerino di fama mondiale e insegnante nel programma di Milly Carlucci. Ecco cosa sta succedendo.

Arisa e Vito Coppola. La cantante è nuovamente innamorata?

Ballando con le stelle continua a dare spettacolo e a far parlare di sé. Il programma da prima serata condotto da Milly Carlucci sta macinando successi e, anche grazie alle splendide performance dei concorrenti in gara, risulta essere una delle trasmissioni più amate dagli italiani.

Ma in primo piano oggi non ci sono solo le magnifiche esibizioni come quelle della coppia Giordano Filippo e Valeria Fabrizi o di Alvise Rigo e Tove Villfor, ma un presunto flirt tra la cantante Arisa e il bravissimo ballerino di fama internazionale, nonché suo insegnante, Vito Coppola.

A stuzzicare la curiosità dei telespettatori è stata proprio Selvaggia Lucarelli che, durante la puntata del 6 novembre ha posto alcune domande ai due per affrontare l’argomento e cercare di capire se Arisa è nuovamente innamorata.

Con un pizzico di malizia, Selvaggia ha chiesto ai due se tra di loro ci fosse del tenero e se stia nascendo qualcosa di più di una semplice amicizia. Ma né Arisa, né Vito Coppola si sono scomposti e la cantante, in maniera molto pacata, ha lasciato intendere che non c’è nessun interesse da parte di entrambi.