Anna Tatangelo continua a superarsi ed è più incantevole che mai: la cantante e conduttrice indossa una gonna corta con dei tacchi a spillo.

Anna Tatangelo ha iniziato una vera e propria nuova fase della sua carriera, che pare la stia rilanciando nel mondo dello spettacolo; vero e proprio enfant prodige della musica italiana, col suo esordio a Sanremo da adolescente, la cantante di Sora si sta scoprendo anche come conduttrice.

Nonostante non abbia abbandonato la sua grande passione, il canto, che tante soddisfazioni le ha fatto togliere, Anna sta ora brillando come conduttrice; l’esordio con Scene da un matrimonio è stato più che positivo e tutto fa pensare che presto potrebbero arrivare altre proposte.

Nel frattelo, lei sfoggia tutta la sua bellezza; a 34 anni è una meravigliosa donna che, per la sua sensualità, lascia sempre tutti a bocca aperta. Il nuovo scatto la mostra con un outfit da capogiro: eccola.

Anna Tatangelo incantevole, con gonna corta e tacchi a spillo è super sensuale

Lineamenti mediterranei, colori scuri e un corpo atletico e scolpito da mozzare il fiato: la Tatangelo sfoggia da tempo ormai una bellezza sorprendente, che ha permesso a Gigi D’Alessio di essere uno degli uomini più invidiati d’Italia.

Il cantautore napoletano, come sappiamo, rappresenta però per lei un capitolo chiuso, e mentre guarda avanti non perde occasione di sfoggiare una sensualità che pare essere in questo periodo al suo apice.

Tramite un nuovo post su Instagram (dove la Tatangelo è seguitissima, con quasi 2 milioni di follower) Anna si è mostrata con un ouftit da urlo: gonna cortissima e stivali neri e lunghi con tanto di tacco a spillo.

In giro per la città (come sottolinea la cantante nella didascalia) Anna, coi capelli raccolti in una coda e gli occhiali da sole, porta il sole anche quando in pieno novembre il cielo è coperto dalle nuvole.

Il post è stato preso d’assalto dai fan, che hanno riempito di like dimostrando tutto il loro affetto per la neoconduttrice; tra i commenti, entusiasmanti cuori per una donna che sta nuovamente incantando tutti quanti.

Una meravigliosa bellezza italiana, che la Tatangelo (accusata spesso per il seno rifatto) ha avuto modo di difendere anche in tv; infatti, oltre che con Scene da un matrimonio, Anna è impegnata come giudice ad All Togheter Now, dove recentemente ha avuto modo di diffondere un messaggio di body positive anche per quegli artisti spesso criticati eccessivamente perché ritenuti da tutti belli.