Elodie è da togliere il fiato, la cantante sotto al cappotto nero non indossa praticamente nulla…più sensuale che mai.

Elodie è pienamente una bomba di bellezza e a quanto pare ha deciso di alzare l’asticella mostrando tutta la sua infinita sensualità. La cantante romana sta vivendo un momento meraviglioso, senza precedenti nella sua carriera; più popolare che mai, non soltanto è un’apprezzatissima cantante, ma il suo nome è sempre più conosciuto.

Non ci sorprenderebbe se, parallelamente alla sua attività come cantante, Elodie voglia dedicarsi al mondo dello spettacolo e sperimentarsi come showgirl e conduttrice; oltre al talento, Elodie è dotata di un’incredibile bellezza e di un corpo mozzafiato, che continua a mostrare scatto dopo scatto.

Elodie, sotto il cappotto nero niente: bomba di sensualità

Dalla periferia romana a Milano, passando per il rifiuto a X-Factor, il successo ad Amici e strepitose performance sul palco dell’Ariston; la carriera della cantante è fatta di tanti sacrifici e di una tenacia non indifferente.

Come sappiamo bene, prima di diventare una cantante professionista, la romana ha lavorato per diversi anni come cubista e modella; dotata di una bellezza particolare, anche per via delle sue origini (la mamma, anch’essa modella, è originaria delle Antille) il suo corpo statuario fa ormai da tempo girare la testa a tutti.

Posando per il numero di novembre di Vogue Italia, Elodie ha ancora una volta sottolineato la sua sensualità nei panni di modella, realizzando degli scatti da urlo; completamente nell’ombra, uno squarcio di luce illumina la cantante, che indossa un lungo cappotto nero.

La cantante indossa solamente l’intimo sotto il cappotto: il décollété è libero e sembra pronto ad uscire, mentre i tacchi neri slanciano le lunghissime gambe che risaltano in primo piano.

Lo scatto è letteralmente da togliere il fiato, tanto che è stato preso d’assalto dai follower; tantissimi i mi piace, così come i commenti. Il profilo ufficiale Vogue Italia commenta con un cuore, mentre Daniela Collu esprime il pensiero di molti scrivendo “E la madonna figlia mia”.

La cantante non soltanto quindi incanta sul palco con la sua voce, ma anche fuori con la sua incredibile bellezza; la sua sensualità è senza limiti e la fa candidare a nuova icona sensuale. Tra l’altro, pare proprio che dopo la storia con Marracash sia tornata single, anche se alcuni paparazzi l’hanno colta in compagnia del modello di Armani Davide Rossi. Una cosa è certa: ora, sono tutti pazzi di lei.