Svelato il nuovo trucco di Whatsapp: ecco come mandare un messaggio per poi farlo sparire. Vediamo insieme come funziona e come utilizzarlo.

WhatsApp è la piattaforma di messaggistica più utilizzata al mondo, grazie a quest’app è possibile chattare con chiunque e in qualsiasi momento.

I messaggi arrivano all’altro utente in pochissimi secondi e si può addirittura sapere se la persona ha visualizzato o meno il messaggio inviato.

Sicuramente è una delle app più utili del momento, anche perché i produttori continuano a migliorala giorno dopo giorno inserendo tutte le necessità di cui l’utente necessita.

Nelle ultime ore, Whatsapp ha avuto un nuovo aggiornamento, da oggi è possibile inviare messaggi che dopo un tot di giorni vengono cancellati autonomamente.

Siete curiosi di scoprire come funziona? Vediamolo insieme.

Il nuovo trucco di Whatsapp: ecco come mandare messaggi che poi spariscono

Come dicevamo i produttori di Whatsapp cercano sempre di riflettere su le migliorie da fare sulla piattaforma mettendosi nei panni degli utenti ed è proprio quello che è successo per l’ultimo aggiornamento.

Da sempre il tema più discusso per le app di messaggistica è quello che riguarda la permanenza dei messaggi, motivo per cui con l’ultimo aggiornamento è possibile inviare messaggi che dopo un tot di tempo si cancellano autonomamente.

Da ora possiamo decidere quanto far durare un messaggio in una chat, le necessità potrebbero essere molteplici come voler dire qualcosa a qualcuno ma non per forza voler conservare quella frase per sempre da qualche parte.

Il meccanismo è molto semplice, per prima cosa dovete aggiornare Whatsapp, dopo questo vi basterà andare sul profilo della persona a cui volete inviare i “messaggi effimeri” vi apparirà la possibilità di attivare questo tipo di messaggio, tutto quello che scriverete durerà solo 7 giorni.

Voi avete già provato?