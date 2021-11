Isabella Ricci non si smentisce mai, negli studi come nella realtà dimostra sempre di avere classe, eleganza e charme.

Questa edizione di Uomini e Donne, per Isabella Ricci, si sta rivelando più difficile del previsto. Ormai in studio, la dama 63enne viene spesso presa di mila dalla temibile coppia formata da Armando Incarnato e Gemma Galgani, i quali continuano a muovere nei confronti di Isabella delle accuse a dir poco banali ed insulse. La Ricci, che in tutte le puntate ha dimostrato pacatezza e gentilezza, ora deve passare il suo tempo a giustificarsi dei suoi comportamenti alle due ‘star’ di Uomini e Donne.

Eppure, nonostante le discussioni diventino sempre più aggressive e inquisitorie, Isabella Ricci non perde mai il suo charme e la sua eleganza, tanto che queste sue peculiarità sono state anche notate dell’ex fiamma della Galgani, Giorgio Manetti. Recentemente inoltre, la bellissima Isabella ha pubblicato un nuovo post di Instagram che ha fatto letteralmente sognare i followers.

Isabella Ricci – La classe non è acqua

Isabella Ricci pubblica spesso foto in cui si vede benissimo il suo passato da modella, e lo stesso vale per le sfilate organizzate dalla produzione di Uomini e Donne. Alla dama piace molto condividere sui social immagini che la ritraggono con i suoi abiti preferiti e lei stessa ha dichiarato di considerare Instagram come un divertentissimo giocattolo. Si mostra, in ogni caso, sempre particolarmente naturale ed elegante, mai troppo sopra le righe, alternando il nero a colori sgargianti come rosa e dorato. In particolare, con l’ultimo post, la dama ha conquistato moltissimi followers.

Eccola bellissima, tutta in nero e con un dolce cappotto peloso per ravvivare il look; il tutto come sempre incorniciato da un trucco naturale e dai capelli sciolti sulle spalle. Insomma, come possiamo biasimare l’ex partecipante Giorgio Manetti per aver messo gli occhi su questa bellissima dama. Chissà, forse un giorno scenderà le scale di Uomini e Donne per corteggiarla.