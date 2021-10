Isabella Ricci: non crederai mai che lavoro fa nella vita di tutti i giorni

La regina di Uomini e Donne, Isabella Ricci, ha un lavoro totalmente diverso quando non è in onda su Canale 5. Ecco cosa fa

Isabella Ricci è tra i personaggi più amati e discussi di Uomini e Donne. La regina del trono Over del programma di Maria De Filippi è ormai un’icona del dating show più famoso d’Italia. È riuscita a diventare una vera e propria ambasciatrice dello show ed è spesso al centro del gossip.

Ancora bellissima, Isabella è letteralmente una forza della natura, con la sua incredibile voglia di mettersi in gioco e la sua capacità di essere spigliata e decisa quando fa un intervento durante lo show. Ma quando i riflettori si abbassano, Isabella continua a portare avanti il suo lavoro. Ecco cosa fa.

Isabella Ricci, ecco che lavoro fa nella vita di tutti i giorni

Ospite ambitissimo nel programma di Maria De Filippi, Isabella Ricci ha conquistato il pubblico a casa (e nello studio televisivo). La sua notorietà è aumentata così tanto da farla diventare una delle acerrime rivali di Gemma Galgani, la regina assoluta del programma.

Spesso le due sono entrate in contrasto e hanno avuto diverbi (sempre, però, con toni non oltre la maleducazione). Isabella Ricci è riuscita quindi a diventare un personaggio in grado di tenere testa alla bella Gemma. Ma sapete che lavoro fa Isabella nella vita di tutti i giorni?

Nonostante tenga molto alla sua vita privata, i fan e i giornalisti più accaniti sono riusciti a scoprire che Isabella Ricci è una nota imprenditrice. La dama del trono Over di Uomini e Donne ama moltissimo gli animali, ed è riuscita a trasformare una sua passione in un vero e proprio lavoro.

Isabella Ricci gestisce infatti un’azienda che si occupa proprio di animali: la Pet Village. La società si occupa di distribuire materiali ed alimenti dedicati al benessere degli animali domestici. Da quello che si apprende, la sua azienda sta andando molto bene e pare sia in netta crescita.

Proprio per questo, Ricci sarebbe prontissima ad espandersi e ad aprire delle nuove sedi della sua azienda. Secondo alcuni, infatti Isabella Ricci sarebbe in procinto di investire anche all’estero, puntando a mercati europei e internazionali. Una vera e propria forza della natura!