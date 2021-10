A quanto pare, il noto attore Massimo Boldi, si è preso una fortissima cotta per una modella particolarmente giovane ed avvenente.

Sembra che nell’ultimo periodo Massimo Boldi proprio non riesca a non far parlare di sé. Recentemente infatti, una delle interviste che più aveva fatto discutere, era quella relativa al programma di Antonio Ricci – Striscia la Notizia. Tra la redazione e l’iconico attore, era nato un vero e proprio botta e risposta, scaturito dalle affermazioni scioccanti di Boldi: secondo l’attore infatti, l’idea del tg satirico era farina del suo sacco! La risposta della produzione di Striscia fu, conseguentemente, molto forte: accusarono l’attore di non essere totalmente razionale e di ritrovarsi in ‘una condizione particolare’.

Ebbene, l’intervista shock è finita nel dimenticatoio da pochi giorni, eppure l’iconico attore – partner di De Sica – è tornato al centro del gossip, questa volta – precisamente – è diventato protagonista della cronaca rosa: Massimo Boldi ha una cotta per una bellissima 40enne.

Massimo Boldi – La cotta per la bellissima Anita

In una delle sue ultime interviste, Massimo Boldi ha dichiarato di essersi preso una cotta per una bellissima donna che, a quanto pare, si fa desiderare parecchio. Si tratta di Anita Szacon, la modella 40enne con cui è stato paparazzato Massimo Boldi. Le foto sono state pubblicate dal settimanale Oggi e sono diventate in poco tempo virali.

Riguardo la notizia, Boldi ha dichiarato: “Sono accerchiato da ragazze bellissime che si propongono. Chi mi scrive su Instagram, chi si propone a cena” – ha raccontato compiaciuto l’attore – “la mia popolarità […] fa da catalizzatore: si vede che non piaccio alle donne mature”.

Tuttavia, Massimo Boldi ha anche affermato di essere perfettamente consapevole dell’eventualità che, dietro le attenzioni delle giovani donne, si possa nascondere un secondo fine: “Sono il primo a chiedermi se alla mia età, io possa davvero ambire ad un amore autentico e disinteressato – non voglio coprirmi di ridicolo, ho un gran rispetto di me stesso”. Insomma, sembra che la sua cotta per Anita Szacon riesca a farlo volare in cielo, ma non del tutto. Massimo Boldi, nonostante la sua ‘condizione particolare’, è ancora ben consapevole di ciò che può o non può fare.