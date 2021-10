U&D, chiarezza sulle anticipazioni che rivelato di un cavaliere cacciato dal programma; ecco cosa sta succedendo al dating show di Maria De Filippi.

Come tutti si aspettavano, anche quest’edizione del dating show è entrata nel vivo e non sta risparmiando polemiche. Gemma sembra aver ritrovato l’amore con Costabile, ma Tina non le dà pace e continua a punzecchiarla appena la vede; Armando invece si scaglia continuamente contro Isabella, accusata di essere al programma solo per sponsorizzare la sua immagine.

Sempre al trono over, grande protagonista Ida Platano, impegnata in una complicata frequentazione con Marcello Messina, che sembra però destinata a finire definitivamente in tempi brevi.

In questo turbinio di emozioni, sembra esserci spazio anche per un cavaliere cacciato dal programma; cosa sta succedendo al dating show, secondo quanto emerge dalle anticipazioni delle puntate registrate.

U&D, cavaliere cacciato dal dating show? La situazione al programma della De Filippi

Stando a quanto emerge dalle anticipazioni, nella puntata registrata il 10 ottobre si sarebbe svolto un eventi piuttosto spiacevole con protagonista Graziano, uno dei cavalieri più attivi in questo primo mese di messa in onda.

Tutto parte da una dichiarazione del cavaliere che, in studio, ha svelato un retroscena hot sulla dama Vittoria; avrebbe infatti confessato che, durante una delle loro esterne, Vittoria si sarebbe sfilata l’intimo in macchina.

A detta di Graziano, nell’auto, la dama l’avrebbe voluto provocare sfilandosi l’intimo; le dichiarazioni hanno fatto andare su tutte le furie Vittoria che, in preda ad un impeto d’ira, avrebbe addirittura schiaffeggiato il cavaliere.

Tutta la situazione ha lasciato di stucco Maria De Filippi, tanto che in molti hanno pensato ad un allontanamento del cavaliere dal programma. Proprio questa ipotesi pare essere avvalorata dall’assenza di Graziano nel parterre maschile nella registrazione del 10 ottobre; alcuni riportano di come la produzione non abbia gradito il racconto quasi da censura del cavaliere.

Insieme a Graziano, assente anche un’altra protagonista del trono over, questa volta però dalla parte del parterre femminile: stiamo parlando di Isabella Ricci, elegante dama che nelle recenti puntate mandate in onda è tornata al centro della scena per una sua nuova frequentazione.

Lontana dalle polemiche invece, Angela ha confessato al magazine ufficiale del programma di come sia sul punto di innamorarsi di Antonio, un cavaliere che sta facendo proprio di tutto per conquistarla; come da lei raccontato, si è persino buttato in una fontana.