Gianni Morandi ha dedicato la sua vita alla musica, ma sapete a quanto ammonta il patrimonio che è riuscito ad accumulare? Scopriamolo.

Gianni Morandi, classe 1944, è un vero e proprio artista completo. Di origini bolognesi, comincia a dedicarsi alla musica all’inizio degli anni sessanta ed esordisce nel mondo discografico precisamente nel 1962, con Andavo a cento all’ora. Da allora, Morandi conquisterà un successo dopo l’altro, fino ad ottenere la vittoria assoluta a Canzonissima nel 1966.

Ed ecco che la figura di Gianni Morandi diventa via via sempre più affermata nel panorama musicale italiano, le sue canzoni non attirano solo l’orecchio dei suoi coetanei, ma anche l’attenzione dei più giovani e dei più maturi. Ad oggi, il cantautore è diventato un volto e personaggio iconico, che è riuscito – nel corso della sua brillante carriera – a fare la storia della musica italiana.

Ecco a quanto ammonta il patrimonio di Gianni Morandi

Gianni Morandi vanta una carriera lunga un’intera esistenza, un vero e proprio percorso artistico che comprende sia il panorama musicale che televisivo: non si è limitato infatti alla figura del cantautore, ma si è cimentato anche nella conduzione e – qualche anno fa – nella recitazione. Fu protagonista della serie tv L’Isola di Pietro, progetto che conquistò letteralmente il pubblico a casa e che appassionò sia i telespettatori più maturi, che quelli più giovani.

Detto questo, il patrimonio di Gianni Morandi deve essere decisamente stellare: pensate che quando svolse il ruolo di conduttore al Festival di Sanremo, gli vennero dati ben 800 mila euro a puntata! E stiamo parlando del 2011, pensate quanto potrebbe valere la sua presenza ora.

Ovviamente non si conoscono le cifre precise degli introiti dell’iconico Gianni Morandi, tuttavia – calcolando gli album, i debutti in tv e la sua breve carriera da attore – possiamo dire con certezza che si tratti di milioni. E’ stato confermato inoltre, che il cantante sia uno dei più pagati e ricchi a livello globale. Aspetto che sicuramente non ci può stupire, data la brillante carriera che si lascia alle spalle.