Il paradiso delle signore: Umberto e Flora l'amore è nell'aria

Vediamo insieme che cosa ci aspetta per l’appuntamento odierno all’interno del grande magazzino Il paradiso delle signore.

Questa nuova stagione, ovvero la sesta, sembra essere una di quelle dove gli intrecci sono i più difficili ed impensabili.

Ed anche l’appuntamento di oggi, 20 ottobre, non è assolutamente da meno, cerchiamo di capire il motivo.

Iniziamo con il dire che Flora è veramente attratta da Umberto, che ha saputo intrigarla con i suoi modi di fare sempre perfetti.

Umberto e Flora innamorati

Ovviamente questo mette in crisi la contessa Adelaide, che dovrà iniziare a controllare bene tutto quello che succede, e per questo motivo non è sembrata una grande idea quella di farla venire ad abitare a casa loro.

Flora, ricordiamo essere la figlia del suo ex marito, e suo cognato sembrano quasi calamitati uno verso l’altro.

Nel mentre, Salvatore continua ad insistere con la bella Tina di comunicare il suo segreto, ovvero che a breve perderà la voce, ma non è assolutamente convinta di farlo.

E non è solamente questo, perchè Giuseppe ed Agnese vogliono capire coma mai Sandro non è tornato a Milano con lei, e saranno sempre più insistenti.

Tina però cerca sempre di non rispondere alle loro domande, tirando fuori argomenti sempre più importanti da risolvere.

Vittorio e Roberto iniziano la promozione del secondo numero del giornale Il Paradiso market, che a brevissimo sarà sul mercato.

Salvatore, nel mentre decide di aprire il suo cuore e di fare una confessione particolare, ovvero che ha trovato una donna che possa prendere il posto di Gabriella.

Stiamo parlando ovviamente di Anna Imbriani, che fa sentire il giovane praticamente in un’altro mondo.

La donna, però non è assolutamente d’accordo con quanto provato da Salvatore perchè per lei è ancora troppo presto.

Deciderà anche di sfogarsi e parlare con Beatrice dichiarando che non è degna delle attenzioni di questo bellissimo ragazzo.

Insomma ci aspettano ancora mille intrecci amorosi, dove quello più interessante forse è proprio quello di Flora.