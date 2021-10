Nuovo test psicologico, scegli una delle immagini proposte e scopri qual è la tua ferita emotiva nascosta; la risposta potrebbe sorprendervi.

Il mondo dell’inconscio è sicuramente affascinante, quanto però nascosto e misterioso. Le esperienze che facciamo ci segnano inevitabilmente, sia nel bene che nel male; molto spesso però, i segni non sono visibili e ben identificabili, ma li riportiamo in ogni aspetto della nostra vita.

Solo un profondo lavoro su noi stessi, molto spesso agevolato dalla psicoterapia, ci permette di accedere almeno in parte al ‘fondo’ del nostro io più nascosto, permettendoci di capire determinati meccanismi della nostra psiche.

Questo nuovo test psicologico propone tre immagini da scegliere, ispirate al mondo fantastico e cavalleresco; da quale siete attratti? Selezionate una e scopri quale può essere la tua ferita emotiva.

Test psicologico, dall’immagine alla ferita emotiva nascosta

Adesso che hai scelto una delle tre immagine proposte, non ti resta che scoprire quale può essere la ferita emotiva che, magari inconsapevolmente, ti porti dietro in ogni ambito della tua vita.

Ricorda che qualsiasi indicazione presente qui sotto non è scientificamente provata, ma sono soltanto suggestioni che possono magari portarti a qualche riflessione positiva su te stesso.

Immagine n°1

La prima immagine proposta ha come protagonista una figura femminile dai tratti mitologici, quasi divini, e fiabeschi; al suo fianco diversi animali come un cerbiatto, uno scoiattolo, un gatto, dei conigli, delle farfalle, delle colombe bianche e un unicorno.

Più isolato sulla destra un serpente, che contribuisce a decorare la cornice entro cui è racchiusa l’immagine; tutti gli animali hanno un alto valore simbolico e allegorico e sono presenti da sempre nel nostro immaginario culturale.

Se è stata questa immagine la tua scelta, allora probabilmente la tua ferita emotiva è legata alla sfera dell’abbandono; solitamente, è una ferita che si sviluppa nell’infanzia, ma può anche formarsi successivamente in seguito ad eventi traumatici.

Su una ferita di questo tipo si può lavorare aumentando l’autostima e la fiducia nella propria persona, evitando atteggiamenti da vittima. Insomma, imparando a tutto tondo a volersi bene, senza aggiungere ulteriori emozioni negative.

Immagine n°2

Nella seconda immagine è invece protagonista un re combattente,che svetta sopra ad una biga trainata da quattro imponenti cavalli; un’immagine non di certo nuova, nella sua composizione, nelle mitologie conosciute.

Con la sua figura, il re appare maestoso, pronto ad amministrare la giustizia e a lottare per i suoi ideali; proprio per questo, se hai scelto questa immagine è probabile che la tua ferita sia legata a delle ingiustizie subite.

La vita (apparentemente) non sempre ci sembra equa e giusta, così come la società e le persone; è probabile che tu abbia sperimentato un trauma di questo tipo, facendoti segnare da un’ingiustizia subita.

Questo spesso porta a perdere la fiducia verso il mondo e il prossimo, a covare rabbia nascosta e a chiudersi in sé stessi, pronti a vendicarsi per quanto subito. Per evitare che ciò ti condizioni, è forse bene fermarsi a riflettere e capire che è meglio impiegare le proprie forze per qualcosa di costruttivo, lontano da questi sentimenti, usando invece gli strumenti giusti per realizzarsi e ottenere le proprie vittorie personali.

Immagine n° 3

A chiudere il test c’è la terza figura, che come la seconda vede sempre protagonista un re, questa volta però non su una biga, bensì su un trono (con in mano una mela) circondato da diversi animali che simbolicamente richiamano alla forza. Troviamo quindi un falco e un ariete, con una capra sullo sfondo.

Lo scenario raffigurato evoca una sofferente ferita: quella causata da un’esperienza di tradimento. Difficile da affrontare, un trauma del genere può avvenire con diverse sfaccettature in ogni fase della nostra vita, ed è un qualcosa che inevitabilmente segna nel profondo.

Chiunque abbia vissuto un tradimento, che sia in ambito familiare, amoroso o in quello dell’amicizia, tende a chiudersi, a perdere fiducia e diventare molto più diffidente verso il prossimo.

Purtroppo, questo atteggiamento porta soltanto ad una rinuncia di sensazioni positive che potrebbero arrivare, e non risana di certo la ferita subita. Sebbene sia sano sviluppare una prudenza, non lo è invece perdere la voglia di coltivare i rapporti; al di là della sofferenza, è bene non fare mai questo errore.