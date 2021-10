Vediamo insieme di capire come mai nella puntata di oggi della nostra amata soap opera turca, Ceren decide di tradirla.

Tutti i giorni, abbiamo la possibilità di vedere un nuovo appuntamento per quanto riguarda la nostra soap, Love is in the air, della durata di quasi un ora.

Ma nell’appuntamento odierno, succederà qualcosa di davvero particolare a Ceren, cerchiamo di capire tutti i dettagli.

Ceren: che cosa combini?

Iniziamo con il dire che Serkan ed Eda hanno passato la notte insieme, ma non sanno assolutamente nulla del bacio dolcissimo che è scattato tra Selin e Deniz.

Una volta tornati alla ArtLife, il Bolat decide di fare una comunicazione che lascia tutti senza parole, ovvero chiede a Selin di accettare parte delle quote aziendali, le sue.

La donna stessa, non capisce la motivazione che si nasconde dietro e sembra anche quasi stupita.

Il gesto di Serkan è completamente privo di un motivo per Eda, che pensava di aver riconquistato il suo amato, e di stare a risvegliare i suoi ricordi.

Selin, ovviamente anche se in un primo momento era senza parole, accetta al volo l’offerta e diventa così una nuova socia dello studio ArtLife.

Deniz, poi da quando Ceren è in città si è allontanata da tutti e prova anche un sentimento di odio nei confronti dell’amica di sempre Eda, che non è a conoscenza di cosa prova.

Dopo quando è successo Eda decide di parlare con l’amica e capisce che lei era a conoscenza di tutto ma che non l’ha avvertita.

Facendo in questo modo, ha nuovamente tradito la fiducia di Eda, e staremo a vedere che cosa succederà nelle prossime puntate.

L’appuntamento è sempre alle 16.55 circa su Canale 5 per un nuovissimo e super intrecciato appuntamento della nostra soap opera preferita, ovvero Love is in the air.