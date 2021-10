U&D: Tina presenta il pupazzo di Gemma, eccolo qua!

Vediamo insieme che cosa si è inventata questa volta la super opinionista Tina Cipollari, nei confronti di Gemma Galgani.

Come sappiamo loro due sono due punti fermi nella trasmissione, Tina come opinionista e Gemma come dama in cerca d’amore da anni.

Ma tra di loro è praticamente sempre guerra, ma cosa è successo nelle ultime registrazioni? Scopriamo insieme.

Iniziamo con il dire che questa nuova edizione del programma condotto da Maria De Filippi, sembrava non essere iniziato nel migliore dei modi per la storica dama torinese.

Tina e l’avatar di Gemma

Si era presentata però con un aspetto rinnovato, ovvero labbra rimpolpate e seno sistemato.

Ma negli ultimi giorni, sembra che l’arrivo di un nuovo cavalieri abbia fatto tornare il sorriso sulle labbra, nuove, di Gemma.

Stiamo parlando di Costabile, che nelle ultime esterne mostrate da Maria in studio, si scambia dolci baci ed effusioni con la bella Gemma.

Anche la setta dama ha ammesso che si trova molto bene con l’uomo e che ha ritrovato una sua serenità persa da tempo.

Ha raccontato anche cosa è successo nell’ultima loro uscita, ma ecco arrivare puntualmente Tina che ha interrotto il momento.

Come spesso accade si presenta in studio oppure entra dopo un po’ con qualcosa che fa ridere a casa ed in studio, ma allo stesso tempo arrabbiare la sua acerrima nemica Tina.

Ecco infatti che presenta la sua nuova mummia, o come meglio l’ha chiamata l’opinionista l’avatar di Gemma.

Ovviamente anche lei ha subito qualche intervento come il personaggio che interpreta, e Gemma cerca ovviamente di fermare l’ingresso di questo pupazzo.

Questa volta anche Maria e Gianni Sperti cercano di venire in soccorso di Gemma, ma Tina è talmente vulcanica che è praticamente impossibile.

E voi cosa ne pensate delle uscite che ha quasi tutti i giorni Tina contro Gemma? Le trovate divertenti come questa mummina, o meglio avatar della Galgani?