Francesco Oppini, insieme alla madre, ricorda un doloroso lutto che ha affrontato ormai quindici anni fa; il post commovente.

La memoria è fatta di tanti momenti belli, ma anche alcuni più dolorosi che magari vorremmo dimenticare, ma che non facciamo per tenere sempre vivo il ricordo di persone care.

Lo sa bene Francesco Oppini, figlio di Franco Oppini e Alba Parietti; l’opinionista si è fatto conoscere meglio dal grande pubblico durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, dove ha avuto modo di mostrare anche la sua sensibilità.

Sui social, ricorda ora, insieme alla mamma, una persona per lui speciale morta ormai quindici anni fa; un lutto terribile, che Francesco non dimenticherà mai così come la persona che se ne è andata.

Francesco Oppini, il ricordo del lutto di quindici anni fa

Tramite Instagram, Oppini ha speso delle bellissime parole per l’ex-fidanzata Luana, scomparsa tragicamente quindici anni fa a causa di un incidente d’auto. L’evento sconvolse totalmente Oppini, che perse quella che poteva essere la sua compagna di vita.

“Quindici anni senza te piccola Lu’. Sei e sarai sempre luce, sole e sorriso e non esistono addii tra noi, perché ovunque tu sia, sarai sempre nel mio cuore” scrive Oppini, sintetico ma pieno di sentimento e, probabilmente, ancora di dolore.

“Ciao Luana , sono passati 15 anni, oggi saresti una donna di 40 anni” con queste parole apre il post invece Alba Parietti, che mostra anche delle bellissime foto. “Tutto è finito quella maledetta notte” sottolinea la showgirl, ricordando come da quel momento in poi Francesco, così come i familiari di Luana, abbiano vissuto un vero e proprio inferno in terra.

Nonostante la sofferenza che ha travolto il figlio, Alba ha anche la forza di ricordare tutto ciò che la giovane ha lasciato a chi ha avuto la fortuna di conoscerla. “La tua bellezza , la tua energia, la tua bontà ‘ la tua generosità. Noi non ti dimenticheremo mai bellissima creatura invisibile e presente”.

Il post si chiude in maniera commovente, proprio nel giorno del compleanno di Luana: “Ciao adorata Luana , domani avresti compito gli anni ma quel compleanno , allora come oggi , non e’ una data felice. Ti ameremo per sempre e tu ci sarai sempre in ogni cosa bella come te”.

Francesco ha avuto modo di parlare (e ricordare) Luana anche all’interno della casa del Grande Fratello Vip, facendo commuovere il pubblico. Al giorno d’oggi, Oppini ha ritrovato l’amore fra le braccia di Cristina Tomasini, nonostante il ricordo di Luana