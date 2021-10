Chi è James Casella, il figlio amatissimo da Jucas Casella, vediamo insieme la sua vita lontana dai riflettori, chi è e cosa fa nella vita.

Jucas Casella è riuscito a conquistare il cuore del pubblico a casa grazie ai suoi stravaganti modi di fare.

Da sempre è conosciuto come il paragnosta e ipnotizzatore della tv, spesso ospitato nelle trasmissioni per dimostrare le sue capacità magiche con cui suggestionava gli spettatori.

Ancora oggi sostiene di avere dei poteri speciali come l’ipnosi e riuscire a bloccare le mani incrociate sulla testa delle persone, infatti durante il suo spettacolo invitava la gente a casa a non provarci per la pericolosità del fenomeno.

In questo modo riusciva e riesce ad ottenere l’attenzione del pubblico che rimane incredulo di fronte ai suoi esercizi pericolosi come camminare sul carbone bollente, restare chiuso tra il ghiaccio con pochissimo ossigeno e altri esperimenti ispirati ai più famosi maghi come Harry Houdini.

Nell’ultimo periodo stiamo riuscendo a conoscere più intimamente Jucas grazie alla sua esperienza al Gf Vip, l’uomo negli ultimi giorni ha spesso parlato della sua vita privata, nel particolare ha citato suo figlio James da cui ha ricevuto anche una bellissima lettera.

Ma sapete chi è cosa fa nella vita? conosciamolo meglio.

Leggi anche->Una Vita anticipazioni: una coppia vuole il ristorante di Felicia

Jucas Casella, ecco chi è suo figlio James

Nell’ultima puntata del Gf Vip abbiamo visto un Jucas Casella inedito, nessuno sapeva del suo rapporto così speciale con suo figlio James.

Il noto paragnosta ha confessato di essere innamorato pazzo di suoi figlio, infatti ogni giorno gli manda messaggi amorevoli e lo saluta dalle telecamere.

Nonostante la popolarità del padre all’interno del mondo dello spettacolo, James non ama stare sotto i riflettori, anzi, non fa proprio parte di questo mondo.

James è l’unico figlio di Jucas e gli ha anche dato la gioia di diventare nonno, il ragazzo è nato dalla relazione con la modella inglese Carol Torr. Una storia d’amore, che purtroppo è finita dopo qualche mese dalla sua nascita.

James Casella si è laureato in Medicina e Chirurgia ed è un rinomato medico, da quel che è trapelato, vive e lavora a Roma insieme alla sua famiglia.

Leggi anche->Alfonso Signorini: sapevi che era un insegnante di scuola? Ecco di cosa

Voi cosa ne pensate?