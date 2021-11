La riconoscete da piccola? Ecco la bellissima cantante

Vediamo insieme chi si nasconde dietro a questa dolcissima bambina, che vi lascerà senza parole, per l’incredibile bellezza di oggi!

Iniziamo con il dire che era bella da bambina, ma oggi è qualcosa di incredibile, e che la sua fama è davvero enorme.

Di recente ha rilasciato una confessione a cuore aperto che ha lasciato tutti senza parole, vediamo insieme chi si nasconde dietro a questa immagine.

Da bambina a donna bellissima!

Tanti personaggi del mondo dello spettacolo, spesso pubblicano sul loro profilo social alcune immagini del passato, o di quanto erano bambini.

In questo casa è stata una bambina che si è mostrata in riva al mare, in una giornata in famiglia.

La posa è quella che avrà poi una grandissima star della musica italiana, stiamo parlando della bellissima e bravissima Bianca Atzei.

In tantissimi non l’hanno riconosciuta subito, ma guardando poi con maggiore attenzione si notano che i tratti somatici sono assolutamente i suoi.

Per chi non lo sapesse, Bianca è nata a Milano ma i suoi genitori provengono dalla Sardegna.

Ha dimostrato di avere una grande passione per il canto già da giovanissima, a solamente 8 anni, e a 17 anni dopo aver interrotto le scuole superiori per un problema di salute, decide di segnarsi al Mas.

Iniziamo così le prime esperienze da cantante, e dopo alcuni lavori svolti anche sul piccolo schermo, arriva anche al Festival di Sanremo.

Riesce a partecipare, dopo alcuni tentativi vani, nel 2014 insieme ad Alex Britti , e l’anno dopo si presenterà da sola, classificandosi al 14esimo posto.

Nel 2017 si presenta nuovamente al Festival migliorando la sua posizione finale, arrivando al nono posto.

Nel mentre, ovviamente, ci sono numerose canzoni di enorme successo che hanno lasciato tutti senza parole, per la sua bravura e sensualità.

Da molto tempo, Bianca, per quanto riguarda la sua vita privata, è innamorata e fa coppia fissa con Stefano Corti, noto inviato del programma Le Iene.

E voi eravate riusciti a riconoscere Bianca in questa fotografia da bambina? Si nota una somiglianza con la bellissima donna che è diventata nel tempo?