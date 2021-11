Love is in the air: Ayfer salva Eda e Serkan da quello che sta accadendo

Vediamo insieme che cosa succederà nel nuovissimo appuntamento quotidiano per quanto riguarda la nostra soap opera turca.

Anche oggi, avremmo modo di assistere alle complicatissime vicende che ruotano attorno allo studio della ArtLife.

Cerchiamo di capire oggi, 10 novembre, per quale motivo Eda e Serkan devono essere salvati.

LEGGI ANCHE —> Una vita: incredibile, Antonito viene eletto!

Iniziamo con il dire che la coppia formata, appunto da Eda e Serkan sembra quasi che si voglia arrendere nelle ricerche di Deniz.

Love is in the air: Eda e Serkan si arrendono

L’uomo, è davvero impossibile riuscirlo a trovare, molto probabilmente anche con l’aiuto di Selin.

Ma se Eda e Deniz non firmano l’annullamento del matrimonio entro breve, sarà tutto vero, e poi la procedura per il divorzio sarà molto più lunga da seguire.

I due giovani, mentre erano alla ricerca di Deniz, arrivano in un garage e vengono praticamente bloccati da Erdem.

LEGGI ANCHE —> Ti svegli tra le 3 e le 5 del mattino? Ecco il messaggio del tuo corpo

La coppia è ufficialmente impegnata e non può proseguire nella ricerca ossessiva di Deniz, ma ovviamente non erano i soli che lo cercavano.

Anche Ayfer, ovvero la zia di Eda, sta cercando di trovare l’uomo che ha ingannato la sua adorata nipote, insieme a Aydan e Seyfi.

I tre sono assolutamente decisi a trovare Deniz e a costringerlo a firmare tutte le carte per l’annullamento del matrimonio ottenuto con l’inganno.

Hanno cercato praticamente in tutte le vie della città, ma ecco poi arrivare il lampo di genio a Ayfer, la donna infatti trova il nascondiglio dove si era rifugiato Deniz.

Per capire se firmerà le carte per l’annullamento del matrimonio oppure se succederà qualsiasi altro evento che porterà alla non firma, dobbiamo attendere le prossime puntate, in onda sempre dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa sempre su Canale 5.