Dopo i consigli del padre e le vicissitudini dovute alla timidezza, arriva una notizia incredibile: Antonito viene eletto!

Arrivano le anticipazioni di Una vita per la prossima puntata del 10 novembre 2021. La soap opera spagnola procede a ritmo spedito e continua a regalare immense emozioni ai fan della serie tv. Nel prossimo episodio al centro della scena ci sarà Antonito e la sua carriera politica.

Il giovane ha ascoltato i consigli di suo padre Ramon che gli aveva raccomandato di tenere i piedi per terra e non crogiolarsi troppo nella sua bravura. Le elezioni vanno avanti e, alla fine, Antonito viene eletto! Un successo clamoroso per il giovane politico.

Antonito viene eletto e Fabiana va a trovare Felipe

Ritorna Una Vita e lo fa portando grandissime novità. Il giovane Antonito è deciso a voler far carriera nella politica e, dopo il suo discorso che ha ottenuto grandissimo successo, è riuscito a scalare il proprio partito e ad essere considerato il favorito numero 1.

Dopo i consigli del padre Marcos, politico della vecchia guardia che aveva consigliato al figlio di non abbassare la guardia, restare all’erta e non dare per scontato il suo successo, Antonito viene eletto e inaugura la sua vincente carriera politica.

Dopo aver atteso con grande fiducia i risultati delle elezioni, i Palacios verranno ripagati della loro pazienza e vedranno finalmente eletto il giovane Antonito. Il ragazzo, infatti, dopo lo spoglio delle schede sarà eletto a deputato per il partito conservatore!

Intanto Felipe è ancora a letto dopo essere stato avvelenato dal suo rivale in amore Velasco. Il giovane ha perso la memoria e ha dimenticato tutte le malefatte di Genoveva che, scaltra com’è, ha deciso di approfittarne e conquistare di nuovo Felipe, congiurando con Laura la morte di Velasco.

L’avvocato, ignaro di tutto, è ancora in ospedale e resta in balia di Genoveva e Velasco. Ma ecco che riceverà la visita della povera Fabiana, memoria storica del quartiere, che darà qualche consiglio a Felipe e proverà a far tornare i suoi ricordi.