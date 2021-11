Ti svegli spesso tra le 3 e le 5 del mattino? Allora, con molta probabilità, il tuo corpo ti sta mandando un messaggio: ascoltalo.

Riposare bene è importantissimo per svolgere le normali attività in cui quotidianamente, e costantemente, siamo impegnati. Durante la notte, il corpo e la mente si ristorano e si ricaricano per la giornata successiva; ogni volta quindi, è come una sorta di nuova nascita, una nuova ripartenza in vista delle ore diurne.

Molto spesso però, non riusciamo a dormire bene come vorremmo; né considerando le ore di sonno, né rispetto alla qualità delle ore che spendiamo dormendo. Ti capita spesso, di notte di svegliarti e guardare sull’orologio un orario compreso tra le 3 e le 5? Il tuo corpo probabilmente ti sta mandando un messaggio: ecco quale.

Ti svegli spesso tra le 3 e le 5 del mattino? Il messaggio del tuo corpo

Capita spesso a moltissime persone di avere un sonno disturbato e, oltre a svegliarsi di notte, anche ad avere difficoltà ad addormentarsi. Può capitare che molti abbiano difficoltà ad addormentarsi nella fascia oraria compresa tra le 21:00 e le 23:00, il che potrebbe essere sintomo di un accumulo di stress; in questo caso, attività rilassanti possono essere utili, anche se è sempre consigliato rivolgersi a degli specialisti.

Se la difficoltà ad addormentarsi arriva invece poco dopo, tra le 23:00 all’1:00, allora probabilmente avete difficoltà a mantenere il sonno per qualche situazione che vi turba particolarmente.

Ma se invece capita di svegliarsi tra le 3 e le 5 di notte? Non c’è nulla di scientifico, ma probabilmente il tuo corpo ha forse qualcosa da dirti. Per la medicina tradizionale cinese infatti, questo risveglio improvviso potrebbe rappresentare l’inizio di un collegamento con una forza più elevata, che vi sta comunicando qualcosa e indirizzando verso un percorso migliore.

Questo fattore dovrebbe essere legato ai polmoni e alla tristezza; consigliati, da questa prospettiva, vari esercizi di respirazione e magari provare anche dei tipi di meditazione.

Essere svegli nella fascia oraria precedente invece, dall’1:00 alle 3:00, potrebbe essere il sintomo di sentimenti come rabbia e frustrazione, dei sentimenti che vanno controllati e gestiti; in questo caso, la medicina cinese propone come rimedi del buon tè e bere tanta acqua, oltre che ai soliti esercizi di meditazione.