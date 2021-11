Sei curioso di scoprire qual’è l’ora migliore per bere il caffè? ecco se l’ultima tazzina non ti ha svegliato questo articolo fa al caso tuo. A darci la risposta è proprio la scienza. Vediamo insieme di cosa si tratta.

É risaputo che a noi italiani piace moltissimo il caffè, la maggior parte delle persone tende a bere una tazzina di espresso a colazione, quindi appena alzati, soprattutto per avere la carica giusta per affrontare la giornata. Ma fa bene al nostro organismo?

Ebbene nell’ultimo periodo, un noto neuro scienziato di nome Steven Miller, grazie ad uno studio approfondito sul caffè, ha spiegato che è importante scegliere un orario preciso della giornata per bere il nostro espresso.

Il motivo? assumere il caffè ad un orario sbagliato potrebbe causare un effetto contrario, ovvero metterci sonnolenza. Scopriamo nel dettaglio cosa ha scoperto il noto scienziato.

Ecco qual’è l’orario migliore per bere il caffè

Chi non ama il borbottio della moka e il profumo di caffè appena alzato? noi italiani siamo famosi in tutto il mondo per il nostro modo di prendere una bella tazzina di espresso.

Quasi tutti sappiamo che prendere un caffè nel tardo pomeriggio potrebbe causarci un’eccessiva iperattività ma nel resto della giornata qual’è l’orario migliore per assumere la caffeina?

Ebbene Steven Miller ha svelato che l’orario migliore per prendere il caffè è in una precisa fascia oraria ovvero dalle 9:30 alle 11:30, questo ci tutela dallo sviluppare assuefazione e dipendenza dalla caffeina.

La motivazione scientifica data dal ricercatore riguarda proprio il nostro organismo, infatti ha spiegato, che se ci svegliamo tra le 8 e le 9 del mattino il livello di cortisolo nel sangue raggiunge un picco altissimo, quindi è il momento in cui siamo più svegli. Se noi bevessimo il caffè in questa fascia oraria rischieremmo un effetto contrario, quindi di assuefazione.