Quali verdure scegliere per perdere peso in modo facile e veloce, alle quali non avresti mai pensato? Scopriamole insieme.



Il Natale è sempre più vicino e come spesso accade ci prepariamo alla grande festa e alle cene abbondanti, con un periodo di dieta. Il sito inran.it fornisce tanti consigli per un’alimentazione corretta e salutare e in questo periodo anche numerose ricette dietetiche che ti permottono di perdere peso e restare in salute. Intanto, di seguito l’elenco delle verdure che puoi mangiare per perdere chili.

Ma avete mai pensato che alcune verdure, rispetto ad altre ci aiutano in modo concreto a perdere peso più velocemente? Eccole.

La prima che può aiutarti a perdere peso sono gli spinaci, hanno infatti un piccolissimo numero di carboidrati e di calorie.

Le verdure che sono amiche della dieta

Aiuta anche tantissimo il transito intestinale essendo ricchissima di fibre, possiamo mangiarla da sola come contorno oppure inserirla in altri piatti, anche con un po’ di riso.

Un’altra verdura che ci aiuta può essere d’aiuto è il cavolo, che ha un enorme contenuto di fibre e di proteine.

Ci è anche molto d’aiuto per eliminare le tossine che ci sono in eccesso, e per questo motivo possiamo metterlo anche in un piatto di pasta, o solamente come contorno, con pochissimo olio ed un pizzico di sale.

Anche i broccoli, sono ottimi alleati per la nostra dieta e la relativa perdita di peso corporeo in eccesso.

Questa verdura ha una grandissimo potenziale come anti infiammatori, ci proteggono anche da alcune malattie.

Ci aiutano ad evitare la costipazione, ed hanno un elevato contenuto di fibre, oltre anche ad aiutarci ad eliminare le tossine.

Ultimo, ma non meno buono, è il pomodoro, anche lui è un nostro amico nel percorso di dimagrimento.

Ha un elevatissimo contenuto di Vitamina C, che ci aiuta nel meccanismo dei lipidi, e questo contribuisce alla perdine di una maggiore quantità di grasso.

Insomma da questo momento in poi preferiamo uno di questi 4 ingredienti da inserire nella nostra alimentazione quotidiana e perchè no con la possibilità di perdita di qualche chiletto che magari abbiamo accumulato durante le vacanze estive.