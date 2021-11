La percentuale di persone di smart working è aumentato in maniera esponenziale, ecco quindi in quale momento della giornata fare la doccia.

A causa della pandemia di COVID-19 sono stati moltissimi i lavoratori costretti a cambiare la propria routine; ormai, la percentuale di persone che lavorano da casa è decisamente aumentata e quindi risulta necessario creare i propri scompartimenti quotidiani, per evitare di rendere la giornata lavorativa troppo pensante. Mentre prima un lavoratore si preparava, usciva e andava a lavorare, e solo dopo – al suo ritorno – si occupava delle faccende domestiche; ora, è praticamente impossibile mantenere separate queste due realtà. La sensazione quindi, diventa quella di non avere un attimo di pace.

Il momento della doccia deve rappresentare quindi la pausa che ogni individuo deve prendersi dalle routine frenetiche a cui siamo sottoposti, un momento di riflessione, calma e relax. Ecco quindi in quale momento della giornata è consigliato farla.

LEGGI ANCHE —> Reddito di Cittadinanza, gli stranieri avranno più assegni

Doccia – Ecco quando farla

LEGGI ANCHE —> Zodiaco: Le grandi donne sono di questo segno zodiacale

Secondo Ron Friedman, psicologo di Well and Good, il momento migliore per farsi una bella e rigenerante doccia sarebbe da collocare a metà della giornata lavorativa. Il motivo di questa teoria risiede nel fatto che, farsi una doccia nel pieno del lavoro, aiuti a scaricare lo stress, mettere in ordine le idee, in modo da proseguire in modo lucido e rilassato la propria attività.

Se infatti, ci si lava di prima mattina, nel corso della giornata si potrebbe avvertire la stanchezza. Per questo motivo è consigliato, approfittare dell’energia delle prime ore per iniziare il lavoro, per poi ricaricarsi con una doccia rigenerante. Ovviamente, questo è un consiglio che si riferisce a tutti quei lavoratori che hanno la possibilità di scegliere a che ora prendersi una mezz’oretta di relax.