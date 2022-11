Eleonora Daniele cosa succede? Perde nuovamente la testa in diretta

Eleonora Daniele sbrocca nuovamente in diretta TV, scopri cosa è successo.

Non è la prima volta che Eleonora Daniele si imbestialisce durante la diretta, è accaduto nuovamente anche qualche giorno fa quando la conduttrice si è infastidita particolarmente nei confronti di un inviato.

A Storie Italiane l’aria si è fatta pesante, a far scattare Eleonora Daniele sarebbe stato un inviato del programma Vittorio Introcaso, il cronista infatti sarebbe stato mandato ad Ischia dal programma come inviato per far luce su un caso di cronaca molto delicato, nell’isola infatti un gruppo di quattro suore avrebbe commesso violenze nei confronti di alcuni bambini che erano nell’asilo in cui lavoravano.

Eleonora Daniele si infastidisce durante la diretta e non ci sta, sbrocca nei confronti dell’inviato

L’inviato si sarebbe scaldato troppo, mostrando la sua indignazione e il suo sconforto per ciò che era accaduto ai bambini, avrebbe così iniziato ad alzare sempre di più la voce facendo un accorato appello, la situazione è degenerata quando Introcaso ha incontrato una signora la quale si stava facendo intervistare per prendere le difese delle suore.

E’ a quel punto che Vittorio Introcaso avrebbe perso definitivamente il controllo, non riuscendo più gestire l’intervista, iniziando ad aggredire verbalmente la donna e trattandola senza alcun riguardo, la donna in questione inoltre avrebbe anche minacciato una delle madri dei bambini, è stata questa la scintilla che ha fatto scattare l’inviato che già aveva dentro di sé molta rabbia per tutta la storia.

Così Introcaso ha dato il via ad uno sfogo in diretta TV dichiarando che ciò che era accaduto era molto grave ed intollerabile, insomma l’uomo non è stato più in grado di gestire l’interviste ed ha iniziato a fare una sorta di monologo, a quel punto Eleonora Daniele si è ritrovata a dover riprendere il suo inviato quando l’uomo continuava ad inveire contro la donna che stava intervistando, è per questo che la conduttrice si è dovuta scusare e ha dovuto rimproverare il giornalista, l’uomo forse si è preso troppo a cuore la situazione e dalla parte della ragione stava rischiando di passare dalla parte del torto.