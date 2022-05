Eleonora Daniele interrompe la diretta: il collegamento urgente

Eleonora Daniele ha interrotto Storie Italiane, ecco il motivo: l’annuncio lascia davvero stupiti tutti quanti gli spettatori, cosa succede.

Amatissima giornalista e conduttrice, Eleonora Daniele è ormai da anni alla guida di Storie Italiane, programma di cronaca che vede vari protagonisti e ospiti giorno dopo giorno.

In una recente puntata però, la Daniele si è trovata a dover interrompere il programma, lasciando tutti quanti davvero stupiti; ecco cosa è successo al programma Rai.

Eleonora Daniele ha interrotto Storie Italiane: ecco il motivo

Il particolare avvenimento si è svolto nella scorsa puntata di Storie Italiane andata in onda il 2 maggio; la diretta del programma mattutino di Rai 1 ha dovuto fronteggiare la presenza di uno speciale del TG1 focalizzato sui candidati ai premi David di Donatello, riducendosi di molto lo spazio a disposizione.

Infatti, prima delle 11.00, la conduttrice ha dovuto interrompere il suo programma per dare la linea al TG 1 per fare posto allo speciale dedicato alla presentazione dei candidati ai premi David di Donatello. la conduttrice stava affrontando l’approfondimento di un capitolo di cronaca nera parecchio complicato, ma ha dovuto interrompere per forza di cose.

L’evento non è passato inosservato ai telespettatori, che hanno notato un certo ‘impaccio’ della conduttrice nel chiudere la discussione in atto e interrompere il programma; sicuramente, quando si è in diretta e si devono rispettare tempi dati da cambi improvvisi nel palinsesto, gestire la chiusura di una puntata non è comunque per nulla facile.

La Daniele, al momento, resta una delle conduttrici più amate per quanto riguarda la Rai; per questo, sembra essere stata riconfermata ancora una volta alla guida di Storie Italiane anche per la prossima stagione televisiva, quando il programma tornerà a settembre dopo la pausa estiva.

Con la sua competenza, la sua sensibilità e le sue grandi abilità alla conduzione, Eleonora Daniele è ormai diventata una colonna della mattinata di Rai 1 e pare proprio che sia destinata a continuare il suo meraviglioso lavoro sull’emittente.

Che presto possa arrivare per lei anche il coinvolgimento in altri progetti, magari direttamente in prima serata? I telespettatori, di certo, lo sperano.