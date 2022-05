E’ Sempre Mezzogiorno: la novità rattrista tutti, non se lo aspettavano

Brutta notizia per tutti i fan di “È Sempre Mezzogiorno”, programma condotto da Antonella Clerici. Ecco quando finisce.

Una brutta notizia per tutti i fan del programma di Rai 1, E’ Sempre Mezzogiorno, condotto dalla bravissima e solare Antonella Clerici.

Infatti, manca pochissimo e dovremmo salutare una delle trasmissioni della Rai che sta avendo molto successo e dargli un arrivederci per il prossimo autunno.

Ma quanto finirà la trasmissione della Clerici? La conduttrice lo ha rivelato solo pochi giorni fa durante una diretta, mettendo tanta tristezza a chi la stava guardando.

“Antonellina” ha confermato che il 3 giugno ci sarà il saluto di questa trasmissione che ha avuto e che sta avendo tutt’ora molto successo.

C’è stato uno scambio di battute fra la conduttrice e Lorenzo Biagiarelli, che però non era presente negli studi Rai. Infatti, la Clerici ha affermato “Finirà tra un mese E’ sempre mezzogiorno” ed il cuoco ha risposto “Siamo arrivati già al 3 maggio”.

È Sempre Mezzogiorno: ecco quando finirà

Manca sempre meno e finalmente anche la presentatrice potrà godersi un po’ di riposo. Intanto, si vocifera già quando sarà la prima puntata del programma, ma è ancora tutto da confermare.

La trasmissione dovrebbe tornare di nuovo il 12 settembre 2022.

Ma chi prenderà il suo posto nei mesi estivi? Da giugno fino ad agosto o inizio settembre (la data finale ancora non si conosce) andrà in onda la trasmissione, una sorta di sorella di “Linea Verde”, ovvero “Camper”. Ed a condurre ci saranno Tinto e Roberta Morise.

Insomma, si passa dalla cucina ad andare in giro per tutta la nostra penisola. Rai 1 ha puntata su questo programma per tenere compagnia a tutti coloro che ne avranno voglia.

Tinto ha già lavorato con la Clerici nel programma che ha condotto per anni, La Prova del Cuoco. Roberta Morise, invece, in passato ha fatto parte del cast del programma di Rai 2, I Fatti Vostri.

Insomma, fra poco meno di un mese dovremmo salutare Antonella Clerici con il suo programma. La rivedremo di nuovo a fine dell’estate, quando sarà di nuovo al timone della sua trasmissione “E’ Sempre Mezzogiorno”.

Anche voi siete fan di Antonella Clerici?