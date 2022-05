Vediamo insieme che cosa possiamo vedere nella puntata che andrà in onda oggi per la prima serie della nostra amata soap opera.

Anche oggi, 5 maggio, abbiamo modo di vedere una puntata della prima stagione del Paradiso delle Signore, dove tutto ebbe inizio molti anni addietro, dato che adesso è appena finita la sesta e si parla della settimana.

Ma vediamo meglio insieme che cosa sta succedendo a Teresa che è appena arrivata dalla Sicilia a Milano ad ha iniziato a lavorare nel tanto ambito grande magazzino di moda, dove però ci sono mille segreti.

Il paradiso delle signore: Teresa resta a Milano

Iniziamo con il dire che Teresa è in pericolo, perchè il padre ha confessato di avere grandi debiti con il sindaco della sua cittadina e per questo motivo ha promesso in sposa al figlio Salvo la bella figlia.

La Iorio, spaventata che la sua famiglia possa perdere tutto decide di tornare in Sicilia ed ovviamente avvisa anche Pietro, ma Mori cercherà di fermare la ragazza in tutti i modi e di convincerla a rimanere.

Decide quindi di organizzare un progetto “operazione meridione” dedicato proprio al Sud, e Teresa dovrà fare la strillona, ricordando proprio come viene fatto dai vari venditori ambulanti che ci sono.

Teresa riesce a prendere coraggio e cerca di convincere il padre a lasciarla a Milano, dopo il successo della campagna pubblicitaria che ha messo in atto con Vittorio, farà anche assaggiare il famoso sfincione siciliano ad un panettiere che lavora con Gianni.

Riesce anche a convincerlo di assumere Giuseppe, e lo porta anche all’interno del Paradiso mostrandogli tutto quello che è possibile avere da un posto così incantevole come il noto grande magazzino.

Tutto quello che ha fatto Teresa sembra aver convinto il padre che prende la decisione di rinunciare alle sue terre, la ragazza è felice perchè può rimanere con gli zii, ed anche la sua famiglia decide di arrivare a Milano.

Pietro, ovviamente farebbe qualsiasi cosa per salvare il Paradiso, e per questo motivo ha iniziato a corteggiare la figlia di Carlo, Andreina, in modo che quest’ultimo si faccia da parte dal Paradiso.

Ovviamente riesce nella sua sfida, e può stare più tranquillo, ma il suo cuore, purtroppo sembra interessato ad un’altra donna, tanto che con la bella Teresa si scambiano dei sorrisi dolci.

Non ci resta che attendere e vedere come si svilupperà questa possibile storia d’amore molto romantica, in onda sempre dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai1.