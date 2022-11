Grande Fratello: notte bollente, cosa è successo sotto le coperte

Notte bollente al grande fratello VIP scoppia la scintilla tra alcuni inquilini.

Notte di fuoco per alcuni concorrenti del GF VIP 7, non sarebbe neanche la prima volta per una delle coppie del reality show di Alfonso Signorini, la scorsa notte infatti Alberto De Pisis aveva notato due momenti intimi tra due coppie della casa.

Stiamo parlando di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donna Maria, a passare una nottata hot però ci sarebbero poi anche Antonio Spinalbese e Oriana Marzoli.

Notte bollente al grande fratello VIP ecco cosa hanno fatto le due coppie

Entrambe le coppie che si stanno formando al Grande Fratello VIP si sono concessi una nottata di fuoco e per ripararsi dagli sguardi indiscreti hanno preferito nascondersi sotto le coperte ma il Grande Fratello è vigile ed anche i concorrenti. Il video di Antonio Spinalbese ed Oriana Marzoli è già diventato virale su tutti i social media. I due avevano litigato ma poi sembra essere tornato il sereno nel cuore della notte.

La lite era scaturita dal fatto che la ragazza non si era sentita difesa dall’ex di Belen Rodriguez e sel’era presa parecchio l ma poi Spinalbese deve essere riuscito a farsi perdonare e sono finiti a dormire insieme. Nel video si intuisce che i due sono insieme ma Grande Fratello a una certa ha deciso di censurare il tutto e. tagliare, loro hanno pensato bene di nascondersi sotto le coperte. Stessa cosa per Fiordalisi e Donna Maria, i due sembrano essersi lasciati finalmente andare.

Una nottata di cui sicuramente sentiremo parlare nella prossima puntata dove le coppie dovranno dare spiegazione e sicuramente non mancheranno i commenti degli opinionisti e degli altri inquilini. Per Antonella in particolare le puntate ultimamente sono diventate sempre più difficili, prima la lite con la Buganelli e poi la discussione con Guendalina, sono tutti curiosi di sapere cosa l’aspetta la prossima serata, infatti è uno dei personaggi che sta facendo più discutere il pubblico e che lo sta dividendo c’è chi la odia e chi la ama vedremo come reagiranno a questa notte scottante.