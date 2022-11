Ha dell’incredibile la storia che arriva direttamente dall’America: un’insegnante ha lasciato il suo lavoro ed i suoi alunni dopo aver guadagnato un milioni di euro. Come ha fatto?

Courtney Tillia, ex insegnante negli Stati Uniti d’America, ha lasciato il suo posto di lavoro dopo aver guadagnato oltre un milione di euro. Da dove sono arrivati questi soldi? Una vincita al Super Enalotto statunitense? No, da un secondo lavoro digitale.

La ragazza di bell’aspetto infatti, ha aperto ben 3 account su OnlyFans, piattaforma volta alla creazione di contenuti digitali per adulti ma non solo. Grazie a questa nuova mansione, Courtney è riuscita a guadagnare nel giro di 3 anni i soldi che le sarebbero finiti nella propria tasca in 25.

L’insegnante lascia gli alunni, ha guadagnato un milione di euro grazie a OnlyFans

OnlyFans è un sito web lanciato nel Settembre del 2016 che permette la visione di determinati contenuti dopo aver pagato un abbonamento al creator. La piattaforma è famosa principalmente nel settore dell’intrattenimento per gli adulti. Migliaia di uomini e donne infatti postano quotidianamente immagini del proprio corpo (più o meno nudo) sbloccabili solo dopo aver pagato una somma pattuita dal creatore di contenuti. Attenzione però: non tutti riescono ad emergere nella calca.

È proprio questa la mansione in cui si adoperata Courtney Tillia, l’ex insegnante al centro dell’articolo. Del milione che è riuscita a mettersi in tasca, 750 mila euro derivano proprio da contenuti espliciti per gli adulti. Il restante deriva da un altro account sempre su OnlyFans in cui ha svolto l’attività di merchandise. La donna inoltre ha chiarito che non ha timori riguardo il mal giudizio dei propri figli sul suo lavoro. Preferisce infatti che essi crescano con una mentalità aperta accettando ciò che ognuno esegue per vivere.

La ragazza non rimpiange per nulla la sua carriera da insegnante: “Quando insegnavo avevamo pochi soldi. Attraverso OnlyFans siamo riusciti a fare cose meravigliose. È stata un’enorme fonte di guadagno. Abbiamo potuto viaggiare, comprare auto, trasferirci, ma anche aiutare la comunità. Quante possibilità ci sono che io torni a insegnare? Lo 0%“. Courtney inoltre si prodiga nella beneficienza aiutando chi ha ristrettezze economiche, nella fatti specie i senzatetto.