Superenalotto; sbaglia un numero e perde una fortuna

La cifra in palio era astronomica tanto che avrebbe potuto sistemare gli eredi degli eredi. Alla fine dello sfortunato episodio, il vincitore si è dovuto accontentare di 40 mila euro

Ha davvero dell’ incredibile quanto accaduto a Fossombrone (Pesaro) nella tabaccheria del corso dei proprietà dei fratelli Raffaele e Lorenzo Pierpaoli. Un colpaccio sfiorato per un solo numero ma che comunque ha fruttato un gruzzoletto di 39 mila e 764 euro. Un emozione forte ma dal retrogusto, un filino, amaro. Si perchè per un solo numero mancato si è andati ad un passo da una vincita record. In ballo c’erano 309 milioni di euro. Ci si può accontentare certamente ma, avremmo parlato di un incasso che sarebbe salito di diritto in cima alla classifica delle vincite di tutti i tempi. Il nome del fortunato è, ovviamente, top secret. Di suo abbiamo solo un commento: ” questa ricevitoria è baciata dalla fortuna!”.

Si perchè ai due fratelli, titolari della tabaccheria, non sono mancati i festeggiamenti da parte dei clienti abituali, non appena la notizia della vincita è diventata di dominio pubblico. Il loro locale infatti vanta il primato al Millionaire dove il 7 maggio 2019 furono vinti 5 milioni di euro. Alcune voci locali narrano che in quell’occasione il fortunato, (o meglio il re dei fortunati) o ancora meglio l’eletto, non si scompose quasi per non destare sospetti e si smaterializzo’ dopo pochi secondi. Il soggetto in questione era un pensionato della zona.

Le top vincite a livello europeo

Questo concorso con montepremi prevede che centrando una sestina si raggiunga il massimo del premio. L’ultima risale a non troppo tempo fa. Era il 22 maggio del 2021 e, nel borgo di Montappone in provincia di Fermo un uomo si portò a casa 156 milioni di euro con una giocata da due euro!.

Ma non è il record europeo, tantomeno quello italiano tra tutti i concorsi a premio. Spiccano nell’ultimo decennio i 163 milioni di euro vinti a Vibo Valentia nel 2016 e i 177 milioni vinti a Sperlonga nel 2010. Ma in testa staccato almeno nella classifica italiana rimangono i 209 milioni vinti a Lodi nel 2019.

Se parliamo del record europeo, questo spetta alla Francia. Furono 220 i milioni vinti con EuroMillions nell’ottobre del 2021 in provenza. E’ curioso chiedersi anche come effettivamente sono stati o verranno spesi gli incassi. Togliersi questo o quello sfizio o farli fruttare centrando il sogno di una vita?. Recentemente è stato quantificato il prezzo dell’isola più costosa al mondo, ovvero quasi 150 milioni di euro. L’Isola è quella di Rang Yai e si trova nel paradiso della Thailandia. A quei pochi fortunati, c’è da scommettere, quache pensiero sarà passato per la mente.