La Pupa e il Secchione, arriva la concorrente dal Grande Fratello Vip: altro colpo di Barbara D’Urso dopo Soleil Sorge.

Il Grande Fratello Vip è finito ormai da una settimana ed ha già lasciato il posto alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi, ma i suoi protagonisti hanno già iniziato a prendere parte a nuovi progetti.

Come abbiamo visto, Soleil Sorge una volta uscita da Cinecittà si è subito diretta in studio da Barbara D’Urso, per unirsi come opinionista a Federico Fashion Style e Antonella Elia; a quanto pare però, a La Pupa e il Secchione è pronto ad arrivare un volto noto del reality di Signorini.

La Pupa e il Secchione, arriva la concorrente dal Grande Fratello Vip: eccola

A sorpresa, come concorrente Barbara D’Urso avrà una ‘pupa’ d’eccezione; stiamo parlando di Lulù Selassié, una delle tre principesse che abbiamo visto protagonista per tantissimi mesi all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

Per una notte, la Selassié si metterà in gioco nello show della D’Urso, portando come al solito tutta la sua simpatia e la sua eccentrica personalità; nei mesi passati all’interno della casa di Cinecittà, Lulù si è fatta conoscere dal grande pubblico ed è diventata un vero e proprio idolo di tantissime bambine, che le hanno imitato i codini e lo stile.

La presenza della principessa nella puntata sarà fondamentale per il futuro dei concorrenti e per la classifica finale. Nel programma farà anche il suo ingresso il secchione Gianmarco Onestini, che magari potrebbe fare coppia proprio con Lulù; ne vedremo delle belle, così come anche la prima eliminazione nel programma.

Come reagirà Soleil alla presenza in studio della sua ex-coinquilina? Le due, in casa, non sono andate molto d’accordo ed hanno avuto spesso delle discussioni all’interno del reality.

Un grande periodo questo per le Selassié, dopo che Jessica ha vinto la sesta edizione del Grande Fratello Vip; dopo essersi messe in mostra al programma, anche insieme a Clarissia, le tre princess sono pronte a gettarsi a capofitto in tantissimi nuovi progetti.