Volevo fare la rockstar 2 anticipazioni: per Olivia cambia tutto

Il prossimo 30 marzo andrà in onda una nuova puntata di Volevo fare la rockstar 2: ecco tutte le anticipazioni dell’episodio.

Proprio ieri – mercoledì 23 marzo – ha debuttato su Rai 2 la seconda stagione della fiction Volevo fare la rockstar. La primissima stagione andò in onda nell’autunno del 2019 e appassionò a tal punto i telespettatori da convincere la Rai ad investire su una seconda stagione.

Finalmente, dopo quasi tre anni, ha quindi debuttato la seconda attesissima stagione di Volevo fare la rockstar, prodotto in cui la protagonista assoluta è Olivia, interpretata da Valentina Bellè. Tra il cast non possiamo non citare il grande Giuseppe Battiston (Francesco), Sara Lazzaro (Daniela) – reduce dal successo della seconda stagione di Doc – Nelle tue mani e Riccardo Maria Manera (Eros). Vediamo insieme le anticipazioni relative alla seconda puntata prevista per il mercoledì 30 marzo.

Volevo fare la rockstar 2 – anticipazioni 30 marzo

Nella prossima puntata potremo assistere ad un tanto atteso riavvicinamento. Nella scorsa stagione infatti avevamo dovuto affrontare l’allontanamento tra Olivia e Francesco, eppure tutto potrebbe cambiare. In occasione del compleanno delle gemelle, la nostra protagonista deciderà di organizzare un’incredibile festa e sarà proprio Francesco ad aiutarla nei preparativi. La vicinanza e le ore condivise porteranno i due ad alleggerire le tensioni e avvicinarsi nuovamente. Questo li porterà a ritrovare la complicità di un tempo? I due torneranno insieme? Solo lo scorrere degli episodi potrà darci una risposta.

Come se non bastasse, Olivia dovrà affrontare anche la madre, con la quale la giovane ha da sempre un rapporto conflittuale. Nice non le permetterà di avere vita facile e continuerà a contribuire negativamente per quanto riguarda l’autostima di Olivia. Insomma, la protagonista della nota fiction avrà diverse sfide emotive da affrontare: prima l’avvicinamento di Francesco nei suoi confronti e poi le discussioni continue con la madre. Riuscirà a non farsi influenzare negativamente da tutto questo? Per scoprire gli effettivi risvolti relativi alla seconda puntata dovremo aspettare il prossimo mercoledì, precisamente il 30 marzo, solo ed esclusivamente su Rai 2.