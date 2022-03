Aglio: le mille proprietà che non conosci e qualche trucco

Aglio, meglio cotto o crudo? I trucchi che non conosci per utilizzare questo tubero dalle incredibili proprietà, davvero da non credere.

La leggenda e il folklore vogliono che l’aglio sia il rimedio per eccellenza contro i vampiri, ma anche se non ci sono queste creature in zona il tubero è molto utilizzato in cucina, per condire e non solo.

Dalle tante proprietà, l’aglio può essere mangiato sia da cotto che da crudo, utilizzato come condimento o come parte di soffritti deliziosi; ecco qualche trucco per utilizzare questo tubero.

Aglio, meglio cotto o crudo? I trucchi che non conosci per utilizzarlo in cucina

Dotato del principio attivo dell’allicina, l’aglio è un antibatterico naturale, per l’uomo e non solo; spesso infatti, sia gli spicchi che la sua pianta sono utilizzati come repellente per insetti e animali vari, spesso anche molto fastidiosi.

Si può consumare sia cotto che crudo, anche se in quest’ultimo caso saranno sicuramente molte di più le proprietà; oltre ad essere un antibatterico, è un antisettico, antiossidante, antibiotico e anticoagulante, nonché capace di ridurre il colesterolo.

L’aglio, salvo specifici problemi della singola persona, va dunque inserito nella nostra dieta (sempre senza esagerare); in cucina può essere utilizzato per insaporire sughi e piatti cotti in padella, ma anche in tantissimi altri modi.

Molto spesso infatti, coi soffritti l’aglio viene tolto successivamente; può essere però consumato anche tritato o in strisce sottili sempre soffritto in padella, in modo da essere lasciato come un vero e proprio contorno nel nostro secondo.

Inoltre, un antichissimo uso (pare sin dai romani) lo vuole strofinato sul pane, in modo da insaporire le bruschette (anche se potrebbe risultare pesante per l’alito, è comunque buonissimo); pare invece che in Francia venga anche cotto al forno, per un sapore meno forte.

Sono tantissime quindi le ricette che utilizzano l’aglio, con cui si possono anche realizzare una salsa provenzale totalmente a base di aglio e un’altra che vede l’aggiunta dello zenzero; sbizzarritevi nel creare ricette con questo tubero, davvero molto utile.