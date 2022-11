Natale, quanto costano gli 8 panettoni di Cannavacciuolo

A Natale arrivano i panettoni di Cannavacciuolo, ecco quanto costano.

Natale si sta avvicinando sempre di più ed anche se manca ancora poco più di un mese, già si inizia a pensare alla grande festa, ai regali, ai dolci e a come festeggiare al meglio.

Tra meno di un mese sarà ora di fare l’albero, e se i più piccini stanno già iniziando a preparare la lista con i loro regali, i più golosi stanno già pensando al panettone e al pandoro. Per chi non si accontenta e vuole osare comprando un panettone artigianale di qualità, quello di Cannavacciuolo potrebbe fare al caso suo.

A Natale arrivano i panettoni di Cannavacciuolo, ecco quanto costa il dolce artigianale

Il panettone e il pandoro sono due dolci tipici della tradizione Natalizia, per chi non si accontenta di comprare il dolce tradizionale al supermercato e vuole scegliere una ricetta più sofisticata e di qualità con ingredienti di prima scelta, un’opzione valida potrebbe essere il panettone di Antonio Cannavacciuolo uno degli chef più noti. Per chi desiderasse acquistare questo prodotto di nicchia, avrà l’imbarazzo della scelta perché lo chef si è dilettato a creare otto varianti del panettone.

Si può scegliere infatti tra il classico panettone, tra quello al limoncello, tra quello pere e cioccolato, quello alla gianduia e una limited Edition al cioccolato e caffè. Dunque ce n’è davvero per tutti i gusti e resta solo l’imbarazzo della scelta, per quel che riguarda i prezzi quello più economico chiaramente è il classico a 39 € seguito da quello al cioccolato, tutti gli altri vanno a salire fino ad arrivare al più caro il panettone limited Edition caffè cioccolato al prezzo di 55 €.

Non è la scelta ideale per chi voleva spenderci poco, ma lo chef non ha dubbi chi deciderà di acquistarlo non resterà deluso e ne varrà sicuramente la pena, i panettoni sono tutti confezionati manualmente in una scatola realizzata da uno dei maestri della cartotecnica Italiana, una confezione che andrà ad impreziosire ulteriormente la creazione dello chef. Senza dubbio si tratta di un prodotto di nicchia, uno sfizio per le feste di Natale da condividere con la propria famiglia e i propri cari.