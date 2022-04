Mente: siamo stati manipolati da qualcuno? Ecco come capirlo

Pensi di essere stato manipolato da qualcuno? Ecco quali sono i segnali per capire la verità. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e come fare.

La manipolazione psicologia può essere utilizzata in diversi ambiti, non importa se sia a livello lavorativo e personale, si tratta sempre di una violenza. Purtroppo, la manipolazione può lasciare delle vere e proprie cicatrici emotive in chi la subisce. Per questo motivo, oggi vi sveleremo come riconoscere chi la pratica e come difendersi.

Nella maggior parte dei casi, la persona che subisce una manipolazione psicologia ha una personalità debole e malleabile. Motivo per cui chi la pratica preferisce scegliere le sue prede con queste caratteristiche. Normalmente chi viene manipolato non si accorge di nulla fino a quando è quasi impossibile fare marcia indietro.

Per fortuna però, esistono diversi indizi che ci aiuterebbe a capire se abbiamo a che fare con un manipolatore che si sta approfittando di noi. Siete curiosi di scoprire come riconoscerlo? Vediamo tutti i dettagli sulla questione.

Manipolazione psicologica: ecco come capire se qualcuno ci sta manipolando

Come dicevamo, nella maggior parte dei casi, chi subisce una manipolazione è una persona particolarmente emotiva e debole. Gli aguzzini che mettono in pratica queste tecniche, cercano sempre di trovare le loro prede osservando i loro modi di fare.

Per fortuna esistono degli indizi che ci fanno capire se abbiamo a che fare o meno con un manipolatore. Ecco i principali:

Il manipolatore fa leva sui sensi di colpa: nella maggior parte dei casi chi mette in atto delle pratiche di manipolazione cerca di sfruttare la nostra generosità. Per questo motivo farà di tutto per farci sentire in colpa, ma non solo, il manipolatore cercherà di farci credere che se non lo accontentiamo, andremo in contro a gravi conseguenze. Il manipolatore agisce sempre con un doppio fine: ricordatevi che chi vi sta manipolando vuole sempre ottenere qualcosa. Quindi potrebbe farci un favore, pretendendone poi un altro in cambio. Spesso cerca di farci sentire in debito, facendo anche pesanti accuse. Un manipolatore cerca sempre di essere in una posizione di vantaggio: generalmente un bravo manipolatore nasconde sempre la sua vera identità. Nella maggior parte dei casi scoprirete che la persona con cui avete avuto a che fare per mesi, in realtà è completamente diversa. Per questo motivo non vi farà mai capire di essere un manipolatore, per esempio cercherà sempre di chiedere la vostra opinione, anche se poi alla fine farà sempre quello che vuole lui.

Ora che avete ben in mente le principali caratteristiche del manipolatore, cercate di allentarvi da lui il prima possibile. Voi cosa ne pensate?