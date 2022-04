Detto fatto chiude, ma aleggia il mistero sul programma che lo sostituisce: i rumor sulle novità riguardanti il palinsesto Rai.

Pare non essere bastato il talento, la grazia e la bellezza di Bianca Guaccero a Detto Fatto; il programma, che spazia su vari argomenti (dalla cucina al benessere, passando per l’arredamento, l’economia domestica e il fai da te) dovrebbe chiudere a partire dalla prossima stagione televisiva dopo 10 edizioni.

Una vera e propria scossa al palinsesto di Rai 2, anche se aleggia ancora il mistero sul programma che lo andrà a sostituire nei pomeriggi programmati per la seconda rete Rai.

Gli ascolti non soddisfacenti sembrano aver sancito l’addio definitivo al programma, che all’inizio della prossima stagione dovrebbe salutare Rai 2; se questo sembra molto probabile, c’è più incertezza su quale programma andrà a sostituirlo nel palinsesto.

A quanto pare, Rai 2 dovrebbe lanciare un nuovo programma condotto dalla giornalista tedesca Mia Ceran, di cui però al momento non si sa davvero nulla; in teoria, dovrebbe andare in onda nei giorni feriali dalle 17 alle 18 circa, per un format sicuramente diverso da quello di Detto Fatto ma che non dovrebbe sfociare nel talk.

La Rai starebbe pensando a qualcosa su misura per la talentuosa giornalista, che si è già cimentata alla conduzione di diversi programmi Rai mostrando la sua competenza e il suo talento.

Oltre alla Ceran, protagonista di Rai 2 sarà anche Pierluigi Diaco, che con la sua nuova trasmissione andrà ad occupare lo spazio del palinsesto previsto tra le 15 e le 17; anche per quanto riguarda il programma del giornalista, impegnato al momento con Ti sento, ci sono davvero pochissime informazioni.

Gli unici dettagli, riportati da TvBlog, segnalano come il programma di Diaco vedrà protagoniste persone di tutte le fasce d’età, andando a focalizzarsi in profondità sul rapporto tra genitori e figli.

Grandi novità attendono dunque Rai 2 per il prossimo autunno, con la Guaccero che sembrava vicina alla conduzione di Camper al fianco di Tinto, ma sembra abbia perso il testa a testa con Roberta Morise.