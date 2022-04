Contorno occhi: ecco come farne uno in casa con il tè

Non sono necessari prodotti estetici costosi per contrastare borse e occhiaie: vi proponiamo un incredibile contorno occhi homemade.

Al giorno d’oggi, la medicina e l’estetica moderna ci hanno consentito di poter usufruire di diversi prodotti, atti a contrastare i disturbi più svariati. Eppure, all’alba dei tempi, l’essere umano poteva contare solo su ingredienti di origine naturale, unica risorsa offerta dal nostro Pianeta. Alcuni dei rimedi più famosi hanno attraversato i secoli e rimangono tutt’oggi addirittura più efficaci dei classici medicinali reperibili in farmacia.

E’ sconsigliato infatti abusare di elementi chimici non associabili al nostro organismo, in quanto – a lungo andare – il consumo e l’utilizzo di prodotti artificiali potrebbe causare il problema opposto oppure più semplicemente perdere totalmente la propria efficacia. A fronte di questo, abbiamo deciso di proporvi un rimedio naturale contro occhiaie, borse e secchezza del contorno occhi. Ecco la ricetta infallibile.

Contorno occhi a base di tè nero: infallibile contro le occhiaie

Rinunciate all’acquisto di prodotti incredibilmente costosi, da oggi vi basterà prepararvi un tè per poter porre rimedio alle occhiaie e alle borse presenti nel contorno occhi. La soluzione di cui parleremo oggi, sfrutta le proprietà energizzanti della bevanda – elementi capaci di riattivare la circolazione, stimolare le cellule del contorno occhi, in modo da apparire freschi, svegli e riposati. La ricetta è molto semplice e prevede l’utilizzo di pochissimi ingredienti, facilmente reperibili nelle nostre cucine.

Mettete un pentolino sul fuoco e lasciate in infusione per 5 minuti la bustina di tè nero; una volta preparata la bevanda, aggiungete un paio di cucchiaini di maizena oppure di amido di mais – mescolate energeticamente in modo da eliminare eventuali grumi e creare un composto omogeneo. A questo punto, riaccendete il fornello e mescolate nuovamente fino ad ottenere una sorta di musse. Lasciatelo raffreddare e applicatelo nel contorno occhi.

Il contorno occhi avrà bisogno di appena 10 minuti per attivare le proprietà energizzanti, antiinfiammatorie e antiossidanti. Al termine del tempo previsto, il vostro sguardo apparirà ringiovanito, come fosse reduce da un bel sonno ristoratore. Questo metodo homemade rappresenta una valida alternativa agli innumerevoli prodotti estetici eccessivamente costosi. Provare per credere!