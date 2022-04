Perdere peso e diminuire la cellulite: ecco come fare

Si cerca in ogni modo di perdere peso, tanti sono gli esercizi da fare, ma ecco cosa fare per riuscire in questo intento magari anche senza troppo sforzo.

Sappiamo che sia la camminata che la corsa sono dei validi esercizi per perdere peso. Non si cammina e corre solo per calare di peso ma anche per scaricare lo stress. Ma sembra che la corsa non sia poi così efficiente per perdere peso.

Anche se tutti praticano il famoso jogging mattutino o serale per cercare di sudare il piú possibile, sembra che sia proprio la camminata veloce quella che produca risultati maggiori, avendo una costanza nel passo.

L’esercizio migliore da praticare per perdere peso

Se si corre velocemente si finisce per consumare troppe calorie ed energie e quindi accumulare la sensazione di fame. Invece con la camminata veloce questo rischio è minore. La velocità è più regolata e non ci si affanna. Ecco perché la camminata veloce si preferisce alla corsa.

Quando camminiamo possiamo decidere di aumentare o diminuire il nostro passo, cosa più difficile durante la corsa visto che quando siamo a una certa velocità sarebbe pericoloso diminuire o aumentare il passo in corsa. Anche per eliminare la cellulite tanto odiata dalle donne, sarebbe più adatta ed efficace la camminata veloce. La corsa stimola la ritenzione idrica, ma si può incorrere in una disidratazione, che non è sana e positiva per il nostro corpo.

Correre velocemente ha tanti rischi come causare delle microfratture alle membrane delle cellule di grasso, ciò provoca la ritenzione idrica incide notevolmente sullo spessore delle cosce e dei glutei.

Ecco perché la camminata veloce è una vera e propria alleata per perdere la cellulite. Ma bisogna essere molto costanti durante la settimana. Si consiglia di fare tre sessioni da mezz’ora che sono poi distribuite a giorni alternati piuttosto che concentrarsi su una da un’ora ogni tanto e senza costanza

Quindi praticare la camminata veloce è sicuramente migliore rispetto alla corsa. Dà più benefici al nostro corpo in fatto di smaltimento, ma questo non esclude che una volta allenati alla camminata veloce si possa successivamente passare alla corsa.