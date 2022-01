Vitamina E: i segni di una possibile carenza

La vitamine E risulta importantissima per il corretto funzionamento del nostro organismo: ecco cosa ne comporta la carenza.

La vitamina E risulta fondamentale per il funzionamento del nostro organismo, soprattutto in relazione al contrasto dei radicali liberi, al rinnovo cellulare e – soprattutto – alle sue proprietà antiossidanti. Inoltre, come se non bastasse, essa si presta come un valido strumento per combattere il cancro e per rimediare ai danni che possono provocare le sigarette e lo stesso inquinamento atmosferico. Per quanto riguarda l’assunzione, quest’ultima si trova prevalentemente nei frutti oleosi – come olive, arachidi, mais ecc. – nei semi di grano, nei cereali, noci e verdure a foglia verde. Cosa succede quindi in caso di un’eventuale carenza vitaminica? Scopriamolo insieme.

Mancanza di Vitamina E, le conseguenze

Problemi alla pelle : una delle caratteristiche fondamentali, vantata da questa preziosa vitamina, è proprio la proprietà antiossidante. Essa ha la funzione di proteggere e filtrare gli agenti esterni, tra cui i raggi UV a cui esponiamo la pelle . In caso di carenza, si possono presentare desquamazioni, secchezza superficiale, inestetismi e soprattutto le temibili rughe.

: una delle caratteristiche fondamentali, vantata da questa preziosa vitamina, è proprio la proprietà antiossidante. Essa . In caso di carenza, si possono presentare desquamazioni, secchezza superficiale, inestetismi e soprattutto le temibili rughe. Debolezza del sistema immunitario: sempre in relazione alle proprietà antiossidanti, la vitamina E consente al sistema immunitario di avere una marcia in più contro il presentarsi delle malattie. Di conseguenza, un’eventuale carenza porta ad un indebolimento e ad una maggiore difficoltà di ripresa.

Perdita dei capelli : in mancanza di vitamina E, i capelli sono maggiormente esposti ai radicali liberi e alla forza degli agenti esterni. La chioma risulterà quindi sfibrata e spenta .

: in mancanza di vitamina E, i capelli sono maggiormente esposti ai radicali liberi e alla forza degli agenti esterni. La chioma risulterà quindi . Difficoltà a concentrarsi : in questo caso, la carenza interessa lo stress ossidativo del cervello, il quale causa inevitabilmente problemi di concentrazione ed attenzione.

: in questo caso, la carenza interessa lo del cervello, il quale causa inevitabilmente problemi di concentrazione ed attenzione. Problemi nel sangue : la vitamina E ha la capacità di rafforzare l’azione dei globuli rossi e delle piastrine, di conseguenza – se quest’ultima non ci fosse – si potrebbero verificare problemi di coagulazione nel sangue.

: la vitamina E ha la capacità di rafforzare l’azione dei globuli rossi e delle piastrine, di conseguenza – se quest’ultima non ci fosse – si potrebbero verificare problemi di nel sangue. Stanchezza: sempre collegato al presentarsi dello stress ossidativo, la mancanza di vitamina E potrebbe portare anche a stanchezza e spossatezza, in seguito ad una difficoltà dei processi cognitivi del cervello.

