Bonus Mobili 2022-2024: tutto quello che c’è da sapere

Rinnovato il Bonus mobili 2022-2024. Ecco cosa prevede, chi può accedere all’incentivo e tutto ciò che c’è da sapere

Il governo ha deciso di confermare il Bonus mobili anche per il 2022-2024. Si tratta di una notizia interessante per tutti coloro che vogliono intervenire sul proprio appartamento. Inoltre, sono previste delle novità rispetto all’ultimo anno.

L’incentivo è destinato a coloro che vogliono rinnovare il proprio appartamento con nuovi mobili utili per la casa. Una proposta molto interessante da parte del governo che permette di risparmiare sui costi e pensare di fare quelle modifiche che si prevedevano da tempo. Ecco, quindi, cosa prevede il Bonus mobili e chi può accedervi.

Bonus mobili 2022-2024, ecco cosa prevede

Con la Legge di Bilancio 2022, è stato confermato il Bonus mobili per il 2022-2024. Tuttavia, sono previste delle interessanti modifiche da tenere a mente se si decide di optare per questo interessante incentivo previsto dallo Stato italiano.

Innanzitutto, bisogna fare attenzione a non confondere il bonus mobili con il Superbonus 110%. Quest’ultimo, infatti, riguarda i lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico del proprio appartamento, mediante lavori edili.

Il bonus mobili, invece, prevede la possibilità di avere una detrazione fiscale Irpef del 50% per i costi che comprendono l’arredo e l’acquisto di mobili, appunto ed elettrodomestici. Un incentivo niente male per chi ha deciso di voler rinnovare casa.

Per accedere al bonus bisogna aver iniziato i lavori di manutenzione e ristrutturazione dell’appartamento almeno dal 1° gennaio 2021. Ma, con il rinnovo dell’incentivo, ci sono novità importanti anche riguardo gli importi.

Per chi ha effettuato ristrutturazioni nel 2022, è previsto un rimborso massimo di 10.000€, dal prossimo anno, fino al 2024, invece, l’importo massimo rimborsabile scende a 5.000€. Si tratta, quindi, di una detrazione fiscale che scende da 5.000€ del 2022 a 2.500€ del 2023-2024.

Un’altra importante novità riguarda la classe energetica degli elettrodomestici che si vanno ad acquistare. Nel 2021, per ottenere il bonus, gli elettrodomestici acquistati dovevano avere almeno una classe energetica A+ (solo A per i forni e lavasciuga). Dal 2022, invece non vi è previsto alcun minimo, in quanto le etichette energetiche sono cambiate e vanno da A a G.