Vitamine: 4 segni che il tuo corpo ti invia e non devi sottovalutare

Vediamo insieme dei segnali che ci indica il nostro corpo nel caso abbiamo una carenza di vitamine, e che non dobbiamo sottovalutare.

Il nostro corpo se ha qualche problema ci indica dei segnali che noi dobbiamo capire per evitare che ci siano problemi.

Quindi vediamo in caso di carenza di alcune vitamine che cosa succede e come possiamo poi ovviamente agire per migliorare la situazione.

Può succedere che anche se prestiamo molta attenzione a quello che mangiamo la carenze di vitamine è dovuta magari a qualche piccolo problema, o comunque è difficile misurare il quantitativo che introduciamo nel nostro corpo tramite gli alimenti.

Vitamine: 4 segni di una mancanza

Stando ad uno studio americano, circa il 10% delle persone ha una carenza di Vitamina B6, mentre bel l’8% ha una carenza di Vitamina D.

LEGGI ANCHE —> Emoji: ecco quelle nuove, con una che non immagini assolutamente

Iniziamo però a vedere alcuni segnali che ci manda il nostro copro, ad esempio i nostri capelli stanno diventando grigi un po’ troppo presto?

Ovviamente potrebbe essere un problema genetico, ma anche una carenza del rame, mentre se sembrano più fragili potremmo avere una mancanza di ferro.

Ma potrebbe non essere l’unica mancanza perchè potrebbe dipendere anche per la Vitamina B, o se abbiamo un prurito particolare sul cuoio capelluto potremmo avere una mancanza di Vitamine A o C.

Quali alimenti possiamo mangiare però? Per riequilibrare il rame possiamo mangiare dei funghi, mentre per il ferro è consigliato mangiare manzo, legumi o spinaci, oppure pesce grasso o noci se ci mancano acidi grassi.

LEGGI ANCHE —> Asciugamani: come eliminare l’odoro di muffa in modo veloce e facile

Il nostro corpo invece ci invia come segnale delle infiammazioni orali? Potremmo avere una carenza di Vitamina B12, che possiamo integrare in caso mangiando carne rossa, pollo, o cereali.

Abbiamo un forte senso di stanchezza generale? Potremmo avere una carenza di potassio nel nostro organismo.

Ma questa può dipendere anche da una mancanza di Vitamina D, mentre se è legata ad altri sintomi come la nausea potremmo avere una carenza di Magnesio.

Potremmo integrare, tramite gli alimenti, il potassio ad esempio con le banane, mentre la vitamina D con lo yogurt o il latte, per quanto riguarda il magnesio con le noccioline o le mandorle.

Il nostro corpo ci invia dei segnali di allarme con dei brufoli rossi sulla pelle nella parte posteriore delle braccia?

Potrebbe essere una mancanza di zinco o di Vitamina A, che potremmo reintegrare con le patate dolci.

Ma la cosa principale da fare è assolutamente contattare il nostro medico curante appena abbiamo un qualsiasi dubbio e tramite delle apposite analisi riuscirà a capire cosa effettivamente ci manca e come procedere nel migliore dei modi possibili.