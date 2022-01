Il cantante mascherato 3 anticipazioni: Flavio Insinna confessa come tornerà in Don Matteo. Vediamo nel dettaglio le parole del conduttore de L’Eredità.

I fan di Don Matteo non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà nella nuova stagione, sembra già tutto pronto, le registrazioni sono finite e a breve andrà finalmente in onda, intanto uno dei personaggi della fiction ha rivelato alcuni retroscena sulla serie.

Stiamo parlando di Flavio Insinna, spesso l’abbiamo visto in Don Matteo nei panni del capitano Flavio Anceschi, nelle ultime stagioni ha dovuto lasciare il posto al Capitano Tommas e poi al Capitano Olivieri.

Adesso Insinna sembra pronto per fare il suo ritorno sul set, ovviamente saranno moltissime le novità, ma intanto andiamo a scoprire cosa ha rivelato il noto presentatore.

Don Matteo: Flavio Insanna svela cosa accadrà nella nuova stagione

Nelle ultime ore, Flavio Insinna è stato invitato nella puntata di oggi di Da noi a ruota libera in cui ha rivelato alcune anticipazioni su Don Matteo.

Le sue parole sono state “Sono invecchiato e lo dicono i capelli e le rughe e torno da Colonello è un regalo che mi ha fatto la Lux e gli sceneggiatori soprattutto ritrovare Nino Frassica e giocare con lui. È vita non è lavoro!”

Prima però di vedere Flavio Insinna in Don Matteo, sarà tra i giurati de Il cantante mascherato 3 in onda a partire dal venerdì 11 febbraio su Rai1.

Ma per l’attore non è finita qui, infatti ha rivelato che presto lo vedremo in una nuova fiction della Rai in cui interpreterà il protagonista, ovvero il medico Antonio Maglio promotore delle prime paraolimpiadi.

Intanto anche i fan non vedono l’ora di rivederlo in Don Matteo, per scoprire cosa accadrà non ci resta che aspettare l’uscita della fiction.