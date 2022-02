La sposa: si farà la seconda stagione? Ecco la verità

La nuova fiction con Serena Rossi “La sposa” ha appassionato tutti. Ora si sta già pensando alla seconda stagione. Vediamo nel dettaglio tutte le news sulla trasmissione.

La nuova fiction “la sposa” prodotta dai Rai Fiction e Endemol Shine Italy ha avuto un’incredibile successo, tanto da diventare la serie evento di questo inverno.

Pensate che le tre puntate della fiction sono state viste da più di 6.5 milioni di telespettatori.

Un numero sicuramente da non sottovalutare, soprattutto per il periodo in cui stiamo vivendo, dove spesso le persone scelgono di guardare film e serie televisive su piattaforme come Netflix o Amazon prime.

Sicuramente per la Rossi questi numeri devono essere stati molti importanti, ora i fan non vedono l’ora di scoprire se si farà o meno la seconda stagione della fiction. Inizialmente gli autori hanno pensato di creare una sorta di film lungo e non la solita fiction in più stagioni, però qualcosa potrebbe cambiare.

Vediamo nel dettaglio se la seconda stagione de La sposa si farà oppure no.

La sposa: ci sarà la seconda stagione? ecco cosa succede

Per il momento i produttori de La Sposa non hanno ancora confermato la seconda stagione, ma dopo gli ottimi ascolti tv, dovranno per forza cercare di accontentare i telespettatori che aspettano on ansia le nuove avventure di Maria.

Intanto la stessa attrice ha ammesso di aver amato il personaggio di Maria, sopratutto perché ha subito notato una somiglianza tra la protagonista e la sua amata nonna che purtroppo non c’è più.

Quindi per ora la seconda stagione è ancora da valutare, anche perché bisogna tener conto anche degli impegni della Rossi, che al momento è sempre più richiesta al cinema e in tv.

Ma di cosa potrebbe parlare il sequel de La sposa? si potrebbe valutare l’ipotesi di incentrare la storia sul contesto storico in cui è ambientata la fiction, quindi negli anni settanta. Ovviamente al centro della storia ci sarà sempre Maria e le sue avventure.

Voi cosa ne pensate, vi piacerebbe vedere la seconda stagione de La sposa?