Love is in the air: Serkan ed Eda si scagliano contro di loro

Vediamo meglio insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda la nuova puntata della nostra soap opera turca.

Anche oggi, 31 gennaio, abbiamo modo di assistere ad un nuovo appuntamento per quanto riguarda Love is in the air.

Dove le complicatissime e super intrecciate storie di Serkan ed Eda tengono tutti incollati al piccolo schermo.

Iniziamo con il dire che Aydan è molto dubbiosa e pensa che Kemal sia il padre di Serkan, in modo particolare da quando ha confessato di avere una fortissima allergia alle fragole.

Eda e Serkan contro di loro

La donna, essendo insospettiva di nascosto ha fatto un test del DNA che ha confermato quello che lei pensava.

Ma adesso è veramente preoccupata perchè deve spiegare la situazione a Kemal e Sekan che non vanno assolutamente d’accordo l’uno con l’altro.

Nel mentre, la coppia formata da Piril ed Engin sta veramente facendo qualsiasi cosa per il piccolo Can.

Hanno infatti incontrato la preside di una delle scuole più importanti del paese, ma per far entrare il piccolo in quel posto devono affrontare un difficile colloquio.

Decidono quindi di chiedere un giorno di ferie a Serkan, ma forse non è la mossa giusta da fare in questo momento.

Serkan ed Eda vengono quindi a sapere che i due vogliono iscrivere il piccolo a questa scuola, togliendo loro la possibilità di andare.

La coppia è assolutamente arrabbiata e la prende come una sorta di sfida personale, e Serkan ed Eda decidono di realizzare il sogno di Kiraz, ovvero frequentare questa stessa scuola.

Ma cosa succederà quindi sia per i due bambini ma principalmente per queste due coppie di super amici dopo questa sorta di affronto?

Per il momento non possiamo sapere ma dobbiamo attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale 5.