Il paradiso delle signore: Sandro vuole Tina a tutti i costi

Vediamo meglio insieme che cosa succede per quanto riguarda il noto magazzino di moda milanese super amato e seguito.

Anche oggi, 31 gennaio abbiamo modo di vedere una nuova puntata per quanto riguarda Il paradiso delle signore.

Ma cerchiamo di capire insieme che cosa sta succedendo tra Sandro e Tina dopo che la madre ha richiamato l’uomo.

La donna, infatti non vuole assolutamente che la figlia frequenti Vittorio, e Sandro è stato felice di tornare a Milano per riconquistare il cuore della moglie.

Sandro vuole Tina ma….

L’uomo infatti parlerà anche con Vittorio e gli confessa che non va via dalla città senza aver ripreso la moglie.

Il Conti, spaventato dal far parte di un vero e proprio triangolo amoroso, deciderà di farsi da parte.

Sia Tina che Vittorio devono capire che cosa significa il ritorno del discografico, e nel mentre Agnese confessa a Sandro che l’aiuterà a riconquistare la figlia, anche se Armando continua a dirle di farsi da parte.

Per quanto riguarda Adelaide, invece è tornato nuovamente l’incubo di Achille Ravasi, la donna infatti si è presentata al Tribunale ma l’interrogatorio è stato veramente complicato.

La donna, spaventatissima decide di lasciare Milano e di andare a Parisi, ed Umberto è tesissimo perchè pensa che la donna si sta mettendo nei guai.

Sembra inoltre che ha mentito sulla sua partenza e forse non solamente su quella, cosa sta succedendo a Villa Giarnieri?

Arrivando poi a Gemma che ha scoperto tutto su Gloria decide che la donna non può assolutamente creare problemi alla sua famiglia.

Decide quindi di inviare una vera e propria lettera ben precisa alla capocommessa e Gemma controllerà il risultato di quanto scritto al grande magazzino.

Gloria è veramente impaurita e non può assolutamente nascondere il suo stato d’animo con gli altri.

Ma la giovane si fermerà con questa lettera oppure no? Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda alle 15.55 circa su Rai1.