Secondo le anticipazioni di Una Vita, Fabiana aiuta Genoveva per un motivo preciso. Ecco cosa succederà nella prossima puntata

Arrivano le anticipazioni della prossima puntata di Una Vita, in onda lunedì 31 gennaio alle ore 14:10, su Canale 5. Ci aspetta una puntata ricca di emozioni e passione, che ci mostrerà una dark lady tanto fragile quanto determinata a raggiungere il suo obiettivo.

Secondo quanto riportano le trame spagnole, Fabiana aiuta Genoveva a compiere un gesto di umiltà. La donna crede nella Salmeron e ha deciso di darle il dovuto supporto. La dark lady sembra essere fragile e questa volta ha bisogno di qualcuno che la aiuti.

Fabiana aiuta Genoveva ad organizzare una messa per Marcia

Questa volta Genoveva ha rischiato tantissimo, perfino la sua vita. La dark lady ha dovuto infatti affrontare la prigione, accusata dell’omicidio di Marcia. Tuttavia, grazie ad un ingegnosissimo piano, la Salmeron è riuscita ad uscire dal carcere e salvare la sua vita.

Da questa storia lo sconfitto è Felipe, che non riesce a spiegarsi il motivo per il quale Genoveva è in libertà. L’Alvarez Hermoso è adirato per la notizia, ma allo stesso tempo è consapevole che non può fare nulla per ribaltare la situazione. Per questo ha deciso di stare il più lontano possibile dalla donna e annullare il matrimonio.

Tuttavia, Genoveva adesso ha un nuovo nemico: Mendez. L’uomo è deciso a non lasciare che Genoveva la passi liscia, così decide di denunciare la dark lady per l’omicidio di Velasco. Il commissario si fida cecamente del suo intuito ed è convinto della colpevolezza di Genoveva.

Ma ora Genoveva è libera e, decisa a non nascondersi e restare a testa alta, torna convinta nel suo quartiere. Abbandonata la scelta di vendicarsi dei suoi nemici, Genoveva ora vuole assolutamente migliorare la sua reputazione, convincendo le persone della sua bontà e innocenza.

La Salmeron, infatti, ha moltissimi alleati nel quartiere, tra cui Fabiana. La locandiera è molto amica della dark lady ed accoglie con gioia l’intenzione della donna di organizzare una messa per Marcia. Dunque, Fabiana aiuta Genoveva ad intraprendere la strada dell’umiltà.

Genoveva, infatti, sembra voler essere perdonata per quello che ha fatto e Fabiana, donna di buon cuore, ha intenzione di aiutarla in questo. Per sapere se la Salmeron riuscirà nel suo intento basterà guardare la prossima puntata di Una Vita, in onda lunedì 31 gennaio 2022, alle 14:10 su Canale 5.