Rompicapo: un cane è diverso dall’altro, impossibile trovarlo

Vediamo questo divertente ma difficilissimo rompicapo, dove dobbiamo trovare l’unico cane diverso da tutti gli altri.

Come sappiamo i test o i rompicapo sono un modo per staccare la spina dalla vita frenetica ed impegnatissima di tutti i giorni.

In questo caso ci dobbiamo concentrare per trovare l’unico cane che è diverso dagli altri ma il tempo a nostra disposizione è veramente poco!

Nella fotografia che vi abbiamo mostrato ci sono vari cani, sempre uguali ma di ben 3 colori diversi.

Rompicapo: dov’è il cane diverso?

Solamente uno però dall’illustrazione di Laura De Rosa-mirabilinto.com, è messo in modo diverso dagli altri.

L’immagine ovviamente è stata pensata appositamente per far perdere il nostro occhio e la nostra concentrazione.

Anche il tempo che ci viene dato per scovare il simpatico amico a quattro zampe è veramente poco perchè sono solamente 10 secondi.

Come sempre, più avanti nell’articolo troverete la soluzione sia per controllare di aver dato la risposta corretta che per vedere dov’era se non lo avevate trovato.

Provate se nei 10 secondi non siete riusciti a trovare il cagnolino, a continuare anche senza darvi un tempo massimo.

Poi potete sempre creare mille sfide con amici e parenti, anche in lontananza per vedere in quanti lo trovano.

Nella nostra redazione in pochissimo sono riusciti a trovare queso dispettoso cagnolino che è stato disegnato.

Ma eccoci arrivare in vostro soccorso con la soluzione, il simpatico animaletto, rispetto agli altri aveva solamente una delle zampette messa in modo diverso rispetto a tutti gli altri, eccolo.

E voi eravate riusciti a scovarlo oppure no? Nel primo caso ovviamente vi facciamo i nostri complimenti, in caso contrario non gettate la spugna.

Continuate ad allenarvi e con il passare del tempo anche il vostro occhio e la vostra mente riusciranno a risolvere questi difficilissimi rompicapo.

Iniziate con le sfide e non date aiuti su cosa devono cercare mi raccomando!