Elodie: divina su Instagram da togliere il fiato

Elodie, divina su Instagram veramente da togliere il fiato: la cantante romana incanta per la sua bellezza e sensualità.

Elodie Di Patrizi ha conquistato veramente tutti, e non soltanto per le sue doti canore; dopo il grandissimo successo ottenuto in questi ultimi anni, la cantante romana è diventata una vera e propria celebrità, spiccando anche per la sua immensa bellezza.

Seguitissima sui social con più di due milioni e mezzo di follower, Elodie non smette di pubblicare foto che enfatizzano tutta quanta la sua sensualità; il nuovo scatto è veramente da togliere il fiato.

Sicuramente un periodo di grandi cambiamenti questo per la cantante, che ha da poco concluso la sua relazione col rapper Marracash; i due sono stati legati da un forte sentimento e ancora li unisce un grandissimo affetto, nonostante abbiano deciso di percorrere strade diverse.

Al momento, come rivelato alla rivista Grazia (che le ha dedicato una meravigliosa copertina) Elodie vuole concentrarsi solo su sé stessa e sulla sorella, recentemente trasferitasi da lei a Milano; nonostante gli impegni, la cantante coltiva comunque il suo rapporto coi fan.

Questa volta, sul suo profilo Instagram ha pubblicato un nuovo scatto che la ritrae dietro le quinte (ma nemmeno troppo) di un set fotografico, con un meraviglioso vestito trasparente che lascia veramente poco all’immaginazione.

Strettissimo, il vestito enfatizza il corpo scolpito della cantante, girata di profilo; il generoso décollété di Elodie è in primo piano e sembra pronto a fuoriuscire, mentre le trasparenze offrono una vista mozzafiato anche sulle gambe e sul lato B.

Tutti i follower ancora una volta in visibilio per la cantante, che con questo nuovo scatto ha fatto il pieno di like; si sprecano i complimenti nei commenti, con tantissimi altri personaggi dello spettacolo (e ovviamente non solo) ad esprimere la loro meraviglia davanti alla bellezza della cantante.

Che sia sul palco o sui social, Elodie continua ad incantare: anche in questo 2022 sarà sicuramente protagonista assoluta.