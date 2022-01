Salvia: come utilizzarla per la tua bellezza e per problemi di salute

Salvia: si può utilizzare per migliorare la bellezza ed i problemi di salute. Incredibile, ma vero! Scopriamo i suoi benefici.

Molti di voi avranno sentito parlare della salvia. Si tratta di un’erba aromatica usata principalmente in cucina, per arricchire varie pietanze. È una pianta sempreverde ed il suo nome dal latino “salvare” vuol dire “essere in buona salute”. Il nome, infatti, richiama ad alcuni aspetti che pochissime persone conosco. Dimenticatevi del cibo per un momento. Sapevate, che si può utilizzare anche per migliorare la salute e nel campo del benessere?

Potreste storcere il naso rispetto questa notizia, ma non siete curiosi di scoprire tutti i suoi benefici in questo senso? Le donne specialmente conoscono ed apprezzano quest’ erba aromatica perchè viene utilizzata spesso come fragranza, per la produzione di cosmetici e saponi. Vediamo nel dettaglio le sue proprietà benefiche e come usarla, al di là della cucina.

Salvia: benefici ed usi per la salute del corpo

Benefici: secondo molti studi è stato dimostrato che quest’erba aromatica è molto utile per migliorare la memoria (l’olio essenziale migliora i livelli dell’enzima “Acetilcolinesterasi” favorisce la concentrazione). Si può associare, infatti, al trattamento per i malati di Alzheimer. È indicata per le donne nella fase del ciclo mestruale perchè è ricca di flavonoidi che riequilibrano il sistema ormonale.

Uso per la salute del corpo: la salvia è utile per la preparazione di infusi ottimi per attenuare il mal di gola e l’asma, per contrastare problemi digestivi e migliorare l’igiene orale (ha proprietà antinfiammatorie, si può usare come collutorio o semplicemente per fare degli sciacqui). L’estratto delle sue foglie secche, invece, contrasta al 50% il fenomeno della sudorazione (è usata anche come deodorante). Gli oli essenziali, infine, sono indicati se si è particolarmente stressati o si ha mal di testa (utilizzati nell’aroma terapia o tramite i massaggi), se si hanno reumatismi o rigidità muscolare (aiuta a lenire i dolori).

Come usare la salvia per la bellezza

Uso per la bellezza della pelle: la salvia ha proprietà antibatteriche ed antisettiche l’infuso è ideale per la cura del viso (combatte gli inestetismi della pelle come l’acne, la psoriasi e l’eczema). L’olio, invece, può essere usato come tonico (250 ml di acqua con 1 cucchiaio di salvia, portare ad ebollizione e far riposare 30 min.), per contrastare il fenomeno della pelle grassa oppure come rimedio contro l’invecchiamento della pelle. I famosi “segni del tempo”. Le rughe.

Uso per la bellezza dei capelli: l’olio può essere usato per la creazione di un siero rinforzante che contrasta anche la caduta dei capelli, va massaggiato due volte al giorno (abbinare qualche goccia di olio di salvia con l’olio di rosmarino ed unire 1 cucchiaio di olio d’oliva). L’infuso, invece, è utilizzato per scurire i capelli, se applicato spesso oppure per donargli lucentezza ed evitare il fenomeno della forfora (mettere in 1 tazza d’acqua 1 cucchiaio di foglie di salvia e portare ad ebollizione).

Fonti: Treccani / Humanitas